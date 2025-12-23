  • Delo d.o.o.
ZIMSKA PRAVLJICA ALI NOČNA MORA?

Tako so Playboyjeve zajčice praznovale božič (VIDEO)

Nekdanje zajčice razkrivajo nenavadne rituale, stroga pravila in sporne praznične tradicije.
Zajčice in vzornik marsikomu. FOTO: Reuters
Zajčice in vzornik marsikomu. FOTO: Reuters
A. G.
 23. 12. 2025 | 06:39
 23. 12. 2025 | 06:39
3:17
A+A-

Playboyjeve zajčice so božič v dvorcu Hugha Hefnerja praznovale na nenavaden način. Milijonar in njegove partnerke so razkošno posestvo spremenili v pravo zimsko pravljico – seveda s tipičnim Hefnerjevim pečatom. Več nekdanjih Playboyjevih zajčic je razkrilo, da je bil božič pod Hefnerjevo streho vse prej kot običajen. Ženske, ki so nekoč živele z medijskim mogotcem, ki je umrl septembra 2017, so povedale, da je imel Hefner vrsto nenavadnih ritualov, s katerimi se je spravil v praznično razpoloženje. To mnogih ni presenetilo, saj je bil znan po strogih pravilih, ki jih je vsiljeval svojim gostjam. Zajčicam je natančno določal videz, razporeditev sob in jim celo uvedel policijsko uro.

Čeprav je Hefner vodil hišo z železno roko, so nekatere manekenke, med njimi Izabella St. James, pozneje trdile, da je bil dvorec v resnici precej zanemarjen. V svojih spominih Bunny Tales iz leta 2006 je zapisala, da so se sicer trudile polepšati sobe, vendar so bile vzmetnice stare, obrabljene in umazane. Dodala je še, da so bile preproge stalno umazane in da so v hiši pogosto stopale v pasje iztrebke. Kljub temu se je dvorec decembra vsako leto prelevil v zimsko pravljico – seveda v Hefnerjevem slogu. Javnost je božično dogajanje v dvorcu spoznala tudi skozi resničnostno serijo The Girls Next Door, ki je prikazovala vsakdanje življenje zajčic. Na ogromnem vrtu so postavili sankališče, ženske pa so izdelale tudi tako imenovani »lestenec iz spodnjic«, da bi ustvarile praznično vzdušje.

Zajčice so ga nekoč presenetile s snežakom

Crystal Harris in Hugh Hefner FOTO: Baxter/abaca 
Crystal Harris in Hugh Hefner FOTO: Baxter/abaca 

Zlati lestenec z ženskimi spodnjicami, ki so visele z njegovih krakov, je bil stalna oprema v eni izmed spalnic. Hefnerjeva nekdanja partnerka Bridget Marquardt je povedala, da je imel Hefner zelo jasna pričakovanja glede videza posestva v božičnem času. Zajčice so ga nekoč celo presenetile s snežakom v njegovi podobi. Holly Madison je razkrila, da so izdelale »snežnega Hefa« z žametnim suknjičem, pipo, klobukom in celo poudarjenim spolovilom. Hefner se je nad presenečenjem navdušil in se s snežakom tudi fotografiral. V notranjosti dvorca so v dnevni sobi, ki je hkrati služila kot domači kino, postavili ogromno božično drevo, za okrasitev katerega so porabili kar 35 škatel LED-lučk. Tam so skupaj gledali praznične filme. Medtem ko je njegova tretja žena Crystal najraje gledala film Elf, je Hefner prisegal na božične klasike, kot so Čudež na 34. ulici, Čudovito življenje in Božična zgodba. Čeprav vse skupaj zveni praznično, se nekatere zajčice božiča v dvorcu ne spominjajo z veseljem. Holly Madison je razkrila, da jim je Hefner prepovedal preživeti božič s svojimi družinami. Povedala je, da so številne ženske to pravilo močno zamerile, saj so morale biti prisotne tako na božični večer kot na božični dan, obisk doma pa so lahko opravile le na hitro pred ali po praznikih, poroča LADbible.

