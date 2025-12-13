  • Delo d.o.o.
JAKUTSK

Tako živijo v najhladnejšem mestu na svetu: trojna vrata, hiše na kolih in mraz do –50 °C

Notranjost je skromna, a domačna: majhna kuhinja s plinom, kopalnica s toplo vodo ...
N. P.
 13. 12. 2025 | 21:17
V Jakutsku, enem najhladnejših mest na svetu, kjer pozimi temperature redno padajo pod –40 °C, včasih celo do –50 °C, živi več kot 300.000 ljudi. Kot so zapisali tudi pri neurje.si, gre za kraj, kjer je leden mraz preprosto del vsakdana. V videu, ki prihaja naravnost iz Jakutska, domačinka pokaže, kako je v takšnih razmerah videti vsakodnevno življenje.

V mestu, zgrajenem na večnem ledu – permafrostu, mora biti vsaka stavba prilagojena podlagi, ki se ne sme preveč segreti. Najbolj starinska stanovanja so v lesenih dvonadstropnih stavbah, kjer so generacije odraščale že od 60. let naprej. Pri vhodu imajo dvoja vrata, da toplota ne pobegne na smrtonosen mraz. Notranjost je skromna, a domačna: majhna kuhinja s plinom, kopalnica s toplo vodo, dnevna soba in spalnica. Najemnina se začne pri približno 15.000 rubljih (okrog 165 evrov) na mesec, a težava je permafrost – zemlja pod hišami se zaradi toplote tali, zato se stavbe ugrezajo in pokajo.

Naslednja stopnja so znameniti sovjetski bloki tipa KPD. Sivi betonski velikani, ki pa v Jakutsku stojijo na »nogah« – na pilotih nad tlemi. Med zgradbo in zemljo je prazen prostor, da toplota ne topi permafrosta. Zunaj so vsi enaki, v notranjosti pa popolnoma različni svetovi: od obnovljenih stanovanj do tistih, ki so videti, kot bi ostala v 80. letih. Tipično enosobno stanovanje ima majhno kuhinjo, kopalnico in združen dnevno-spalni prostor, komunalni stroški pa nanesejo okoli 8.000 rubljev (okrog 88 evrov) na mesec. Na fasadah se vidijo temnejši madeži – dodatna izolacija, ker so nekaterim preprosto zmrzovale stene.

KPD bloki

so tipični sovjetski panelni bloki – v ruščini »krupno-panelnyj dom«, kar dobesedno pomeni »velikopanelna hiša«.

Gradili so jih iz velikih betonskih plošč (panelov), tako so lahko hitro in poceni postavili ogromno stanovanj, nastajali pa so po celotni nekdanji Sovjetski zvezi od 60. do 80. let.

V Jakutsku so posebnost, ker stojijo na jeklenih »nogah« (pilotih) nad tlemi, imajo spodaj prazen prostor, da mraz kroži in toplota iz stavbe ne tali permafrosta.

V hiši več prostora, a večji izzivi

Najmodernejši tip bivanja v Jakutsku pa je kompleks Prometej – pravo »mesto v mestu«. Več kot 20 visokih blokov, vrtci, šole, trgovine, igrišča in ogrevane garaže. Vhod ima celo trojna vrata in receptorja, ki skrbi za red in toplino na hodnikih. Enosobno stanovanje okoli 40 kvadratov stane približno 6 milijonov rubljev (približno 66 tisoč evrov), najemnine pa se začnejo okoli 40.000 rubljev (okrog 440 evrov). Je mirno, čisto in praktično, pravi avtorica videoposnetka na Youtubu, ki je tam živela štiri leta z družino in v tisti majhni kuhinji snemala svoje prve videe – šepetaje, da ni zbudila spečega dojenčka.

Del ljudi še vedno izbere zasebne hiše, saj imajo tako več prostora, lastno dvorišče, vrt. A tam ni kanalizacije, vodo dovajajo v cisterne, pot do središča pa je dolga in ledena – vsak odhod v službo, šolo ali trgovino je logistično bolj naporen kot iz bloka v mestu. Domačinka je za konec delila svoj pogled na bivanje v Jakutsku: ni pomembno, kako razkošna je stavba, v kateri živiš. Pomembno je, da je znotraj toplo in udobno. Dom niso stene, dom so ljudje.

JakutskSibirijaRusijamrazledsnegzimapermafrost
