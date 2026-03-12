Posnetek, o katerem se govori! Takole je, ko Balkanec pade na vozniškem izpitu (VIDEO)

Čeprav se včasih sprašujemo, kako so nekateri vozniki sploh prišli do vozniškega dovoljenja, je postopek jasen. Najprej je treba opraviti izpit iz cestnoprometnih predpisov, šele nato sploh sesti za volan avtomobila. Sledijo ure vožnje, poleg tega pa je treba opraviti tudi izpit iz prve pomoči.

»Drugič bo bolje«

Seveda pa je veliko tudi takšnih, ki so aktivni vozniki, ne da bi kadarkoli opravili vozniški izpit, kar je na žalost pogosta praksa na Balkanu.

Prav to je uporabnik Instagrama lukapaljuka1 združil v posnetek, nekateri so potrebovali nekaj sekund, da so šalo povsem doumeli. Posnetek je objavil z opisom »Drugič bo bolje« in še: »Z Balkana si in vračaš se domov, potem ko si padel na vozniškem izpitu …«

Tako ga vidimo, kako z zaskrbljenim izrazom na obrazu vozi domov, s čimer namiguje na to, da je na Balkanu povsem normalno voziti avtomobil še preden opraviš vozniški izpit.

Mnogi so se pohvalili, da so tudi sami v avtošolo prihajali z avtomobilom, nekateri pa so poudarili, da vas bo samo na Balkanu inštruktor vožnje ob vašem prvem vstopu v avtomobil vprašal, ali ste ga že kdaj vozili.