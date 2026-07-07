Takšne nezgode z bikinijem res ni mogla predvideti: ni odnehal in je vlekel ... (VIDEO)

V objavi, ki kroži po družbenih omrežjih, je zabeležena nezgoda, ki jo je ena od kopalk doživela na plaži, potem ko se je mali pes lotil njenega bikinija. Medtem ko je ženska poskušala zadržati bikini na sebi, vztrajni pes ni odnehal in je še naprej vlekel.

Neobičajna nezgoda je nasmejala mnoge. Upamo, da bo tudi vas.