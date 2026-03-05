Tale rdečedlaka mačka obožuje predavanja (FOTO)

Mladi radi razburjajo starejše, toda težava, s kakršno se spopada vodstvo kolidža Glasgow Clyde na Škotskem, pesti le redkokoga. Težava vodstva namreč niso študentske zabave ali neresnost pri študiju, temveč prisotnost mačke v študentskem kampusu. Čeprav je rdečedlaka Rebel (slovensko Upornica) že dolgo tamkajšnja prebivalka, je zadnje čase postala zelo predrzna: vdirala je na predavanja, večkrat je celo sprožila alarm. Po poročanju britanskih medijev se je sprehajala po hodnikih, smuknila v učilnice in z radovednim pogledom opazovala študente med predavanji. Vodstvo šolske ustanove pa je potrpljenje minilo. Na vhodna vrata stavbe, v katere najraje vstopa, so namestili opozorilne table s prečrtanimi mačkami in pojasnilom, da mačke v stavbo ne smejo vstopiti.

»Čeprav je prikupna, je zaradi njene varnosti in dobrega počutja, prosimo, ne hranite in ne spodbujajte k vstopanju,« polagajo na srce študentom. »Resnično smo ponosni, da so naši kampusi prijazni in gostoljubni – a žal tega pristopa ne moremo razširiti na mačke,« je pojasnil predstavnik univerze. Dodali so, da želijo preprečiti varnostne zaplete in motnje pri pouku.

Kampus

Zasluži si častni indeks

Vodstvo kolidža je takole ukrepalo.

Študentje menijo, da je ukrep prestrog. »Ne bi bilo slabo, če bi ji dovolili vstopiti vsaj v preddverje, kjer bi bila na varnem in na suhem namesto zunaj na dežju,« je povedala ena od študentk. Ker so jo vsako jutro ob isti uri srečevali pred vrati, so jo mladi vzljubili in jo celo začeli dojemati kot maskoto kampusa. Na družbenih omrežjih so se pojavile njene fotografije, študenti pa so v šali zapisali, da si Rebel zasluži častni indeks. Mačka tako kljub vsem lumparijam, ki jih je ušpičila, ostaja v kampusu, nekateri pa so predlagali, da bi ji postavili majhno zavetišče na prostem.

Domnevajo, da ni potepuška, saj je videti negovana in dobro hranjena. Glede na to, da si tako zelo prizadeva vstopiti v predavalnice, ji doma nemara manjka duhovne hrane ...