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ODLIČNA REŠITEV

Tatu, ki je uporaben, ne samo lep: tako se lahko njen avtistični sin z njo vedno pogovarja

Kanadčanka si je dala na roko vtetovirati tipkovnico
Jessica je prezadovoljna, da lahko s sinom komunicirata kadar koli.
Jessica je prezadovoljna, da lahko s sinom komunicirata kadar koli.
S. F.
 20. 8. 2026 | 14:35
2:03
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Kanadčanka Jessica Fletcher je nedavno našla odlično rešitev za sporazumevanje s svojim 11-letnim avtističnim sinom Hunterjem, ki ne govori. »A to, da ne govori, še ne pomeni, da ne komunicira. Ima tablico in telefon, uporablja pa tudi nekaj znakovnega jezika, veliko kretenj,« pravi Jessica.

Nedavno, ko sta bila v restavraciji, pa jo je zaskrbelo, ker so se nenadoma izpraznile baterije v njegovi napravi za nadomestno in dopolnilno komunikacijo (AAC) – tablici, ki mu omogoča izbiro besed in simbolov. A Hunter se ni vznemiril. Vzel je prtiček, nanj narisal tipkovnico in mami s prstom pokazal črke, tako da je razumela, kaj želi naročiti.

Za Jessico je bil to trenutek navdiha. Našla je rezervno rešitev, ki ji bo vedno omogočala, da se bosta s sinom pogovarjala. S pomočjo mojstra tetoviranja si je na svojo levo podlaket dala vtetovirati tipkovnico, ki vključuje črke, vesel in žalosten obrazek ter tipko z napisom Rad te imam.

Zdaj je velik del frustracij, povezanih z njunim sporazumevanjem, odpravljen. Kadar sta skupaj, lahko Hunter preprosto natipka tisto, kar želi povedati materi. Tipkovnica na njeni roki pa ima še eno prednost: zasebnost. Za razliko od Hunterjeve komunikacijske naprave, ki njegove besede izgovarja na glas, tetovaža materi in sinu omogoča tihe pogovore.

Narisana tipkovnica ima tudi tipko Rad te imam. FOTOGRAFIJI: X
Narisana tipkovnica ima tudi tipko Rad te imam. FOTOGRAFIJI: X

Jessica Fletcher je na Facebooku objavila videoposnetek, v katerem Hunter za sporazumevanje uporablja materino roko s tetovažo, in na spletu je doživel izjemen odziv, saj je dobil več kot 100 milijonov všečkov. Hkrati pa je Jessicina rešitev navdihnila druge družine, ki imajo člane, ki ne govorijo. Zamisel se zdaj širi daleč onkraj podlakti ene same matere.

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