Tega ne vidimo pogosto: po kraji prestižne ure, ga je očitno zapekla vest, saj jo je vrnil z opravičilom

Moški, ki je v trgovini v Tokiu ukradel luksuzno švicarsko ročno uro, vredno 260.000 evrov, jo je čez nekaj dni vrnil. Priložil je pisno opravičilo, so poročali japonski mediji. Kraja se je zgodila minuli teden v okrožju Nakano, ko je moški, ki se je izdajal za stranko, pomeril uro znamke Audemars Piguet v vrednosti 46 milijonov jenov. Medtem ko je bila ura še vedno na njegovem zapestju, je pobegnil iz trgovine.

Nepričakovan obrat se je zgodil v nedeljo, ko je trgovina prejela paket, v katerem je bila ukradena ura, priloženo pa ji je bilo ročno napisano opravičilo, so v ponedeljek poročali japonski časniki, ki so se sklicevali na neimenovane vire blizu preiskavi. Po poročanju japonskih medijev je bila ura ob vrnitvi v dobrem stanju. Paket naj bi bil poslan iz prefekture Aichi, vendar policija sumi, da so bili podatki o pošiljatelju lažni.

Policija tatu kljub opravičilu še vedno išče

Policija kljub temu še vedno išče skesanega tatu. Avgusta so v drugi trgovini v istem nakupovalnem središču japonske prestolnice ukradli štiri luksuzne ročne ure v skupni vrednosti 1,13 milijona evrov.