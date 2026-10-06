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MAKROMASTIJA

Tej 28-letnici prsi ne nehajo rasti! Ne boste verjeli, za kaj so ji ponudili 50.000 evrov

Poleg fizičnih posledic, kot so kronične bolečine v hrbtu, vratu in ramenih ter opazne udrtine od naramnic modrčka, se spopada predvsem z iskanjem primernih oblačil.
FOTO: Zajem Zaslona Instagram

FOTO: Zajem Zaslona Instagram

FOTO: Zajem Zaslona

FOTO: Zajem Zaslona

FOTO: Zajem Zaslona Instagram

FOTO: Zajem Zaslona Instagram

FOTO: Zajem Zaslona Instagram
FOTO: Zajem Zaslona
FOTO: Zajem Zaslona Instagram
N. P.
 6. 10. 2026 | 21:45
3:37
A+A-

Za 28-letno Škotinjo Summer Robert je redka hormonska motnja, imenovana makromastija, pomenila leta fizične bolečine, zaznamovanosti in obupa. Dvakrat zavrnjena za operacijo zmanjšanja prsi ter z diagnozo, pri kateri bi tkivo po posegu znova zraslo, se je spopadala s konstantno rastjo poprsja: samo v zadnjem letu se je njeno poprsje povečalo za 11 številk do košarice M, njene prsi pa tehtajo kar 25 kilogramov. Danes pa Summer zaradi te iste motnje mesečno zasluži od 380.000 do celo 450.000 evrov.

Presenetljiva finančna pot se je začela oktobra 2023, ko je delala v gostinstvu. Po nadlegovanju dveh pijanih gostov, ki sta jo označila za »škotsko Dolly Parton«, ji je kuhar v kuhinji v tolažbo ustvaril profil na platformi OnlyFans. Že naslednje jutro je na računu imela prvih 1200 evrov. Po mesecu dni je dala odpoved in se popolnoma posvetila ustvarjanju vsebin pod imenom »Scotchdolly«.

Njen mesečni prihodek, ki ob najboljših dneh doseže tudi do 67.000 evrov v enem samem dnevu, izvira iz prodaje videoposnetkov. Medtem ko posamezen video stane okoli 270 evrov, se prilagojeni posnetki po želji naročnikov prodajajo po 3000 evrov ali več. Prihodki so se še dodatno povečali z uvajanjem ekskluzivnih vsebin v parih. Od celotnega zneska OnlyFans vzame 20-odstotno provizijo, njeni mesečni stroški za odnose z javnostmi pa znašajo približno 15.000 evrov.

FOTO: Zajem Zaslona
FOTO: Zajem Zaslona

Seveda se občasno srečuje tudi z neobičajnimi zahtevami naročnikov. Nekoč so ji ponudili več kot 50.000 evrov, da bi si v stiskalnici sploščila prsi, kar je odločno zavrnila. Spet drugič je prejela več kot 20.000 evrov za posnetek, na katerem popolnoma oblečena in brez razkritega dekolteja zgolj kadi cigaro. »Iskreno nimam pojma, zakaj imajo moški takšne fantazije, vendar mi to ustreza, zato nikogar ne obsojam. Vsak ima svoj okus. Mislim, da moški sami ne razumejo povsem svojih želja in si stvari preprosto izmislijo na licu mesta,« razmišlja Summer.

Visoki zaslužki pa so povezani z izjemno dragim vzdrževanjem njenega zdravstvenega stanja in specifičnega načina življenja. Ker v običajnih trgovinah ne najde ustreznih kosov, po meri izdelane modrčke naroča s Poljske, pri čemer posamezen kos stane tudi do 660 evrov, zaradi ogromne teže prsi pa nosi opornice ter redno obiskuje tedenske masaže in zasebne specialistične preglede. Poleg tega se zaradi velikosti prsi na običajnih letalskih sedežih ne more udobno namestiti, zato je za nadgradnje letalskih vozovnic do danes porabila že več kot 75.000 evrov.

Summer, ki trenutno živi v luksuzni vili na avstralski Zlati obali, poudarja, da denarja ne troši za razvade, saj ne pije, ne kadi in ne uporablja prepovedanih substanc. Redno daruje svoji nekdanji cerkveni skupnosti in pomaga brezdomcem. Operacije zmanjšanja prsi, za katero včasih ni imela sredstev, si danes, ko si jo lahko brez težav privošči, ne želi več. Neodvisnost ji je omogočila, da je po letih preziranja same sebe končno vzljubila svoje telo.

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