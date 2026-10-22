Televizijska voditeljica povsem gola skočila s padalom, a priznala: »Brez oblačil je res mraz« (FOTO)

Kanadska voditeljica Eila Adams pravi, da obožuje ekstremne športe, če jih le lahko izvaja popolnoma gola. Kot voditeljica oddaje Naked News, kjer dela že od leta 2009, je brez oblačil preizkusila že skoraj vse: od skoka s padalom do jahanja lame ali kamele. 38-letnica iz Toronta je razkrila, da je bil skok s padalom leta 2016 zares ledena izkušnja: »Skočila sem poleti, a ko si tako visoko v zraku, je izjemno mrzlo, še posebej ko na sebi nimaš ničesar. Zmrzovala sem, imela hudega mačka in se odpravljala na skok iz letala popolnoma gola. A priložnosti, ki se ponudi enkrat v življenju, nisem nameravala izpustiti. Na srečo me je držal adrenalin.« Povod za skok je bila obletnica oddaje v Chicagu, po kateri se je po vikendu zabave takoj v ponedeljek odpravila na letališče.

FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Poleg voditeljstva Eila že 16 let vodi tudi športno rubriko Flex Appeal, v kateri brez oblačil prikazuje vadbo. A pri tem se seznam njenih podvigov ne konča: gola je igrala nogomet na nudistični plaži, jahala mehanskega bika in nastopala kot standup komičarka. Prav nastop na odru ji je povzročil največ treme: »Nastopiti pred občinstvom je bilo zame še bolj zastrašujoč kot skok iz letala. Ko skočiš iz letala, vsaj nimaš pred sabo publike, ki čaka, ali boš smešen ali ne. Človek bi mislil, da po 16 letih slačenja pred kamerami ne bom več živčna, a očitno sta za to potrebna le mikrofon in dvorana ljudi.«

Njen nenavadni poklic podpira tudi njena mati Robin, ki se ji je leta 2011 celo pridružila pri vodenju ene od oddaj. Matere menda hčerkina služba ni presenetila, saj je že kot otrok sovražila oblačila. Eila pogosto snema tudi rubriko na prostem, kjer se zgoraj brez sprehaja po javnih mestih. Pravi, da so bili začetki neprijetni, danes pa to razume kot svojo posebno prednost: »Nekoč mi je bilo nerodno, ko so ljudje strmeli in me fotografirali, zdaj pa je to skoraj kot supermoč. Za večino ljudi je namreč največja nočna mora prav to, da bi se goli pojavili med množico.«

Kljub temu da pri delu pogosto nastopa gola med povsem oblečenimi ljudmi, je to ne moti. Prepričana je, da je golota nekaj popolnoma naravnega: »Ne glede na starost ali postavo mislim, da smo vsi videti bolje brez oblačil.« Na njenem seznamu želja pa ostaja le še ena neizpolnjena želja: polet z balonom, seveda po možnosti brez oblačil.