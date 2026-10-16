Tesla in leteči avtomobil proti evropskemu zamašku: poglejte posnetek, ki se norčuje iz Evrope (VIDEO)

Na družbenem omrežju X se širi posnetek, ki na duhovit in hkrati zajedljiv način primerja ameriške tehnološke ambicije z evropskimi okoljskimi pravili. Na eni strani zaslona spremljamo demonstracijo Teslinega letečega avtomobila, ki se dvigne po navpični stezi in nato varno pristane na tleh, na drugi pa roko, ki odpira plastenko vode. Posnetka sta časovno usklajena: ko avtomobil uspešno pristane, se na drugi strani zamašek ustavi v vodoravnem položaju, še vedno pritrjen na plastenko. Sporočilo objave je jasno: medtem ko naj bi ZDA ustvarjale tehnologijo, ki je bila še pred kratkim videti kot znanstvena fantastika, se Evropa ukvarja z navidezno preprosto spremembo embalaže.

Evropsko pravilo ni bilo uvedeno zgolj zaradi spremembe načina odpiranja plastenk, temveč zaradi zmanjševanja plastičnih odpadkov. Od 3. julija 2024 morajo biti pokrovčki in zamaški na številnih plastenkah za pijačo za enkratno uporabo, ki se prodajajo v Evropski uniji, med uporabo pritrjeni na embalažo. Razlog je praktičen: zamaški se pogosto izgubijo ali odvržejo ločeno od plastenk, zato lahko končajo v okolju. Če ostanejo pritrjeni, je manj možnosti, da bi jih odvrgli ločeno. Ukrep je del evropske direktive o plastiki za enkratno uporabo.

FOTO: Tesla Via Reuters

Koliko manj plastike je zaradi tega v naravi?

Pokrovček, ki ostane pritrjen na plastenki, se morda zdi majhna sprememba, vendar je razlog zanjo precej konkreten. Pokrovčke in zamaške so na evropskih obalah našli več kot dvakrat pogosteje kot same plastenke. Evropska agencija za okolje je za leto 2022 navedla, da so predstavljali 3,9 odstotka zabeleženih odpadkov na obalah. Evropska unija je zato 3. julija 2024 uvedla pravilo, po katerem morajo biti pokrovčki na številnih plastenkah pijač za enkratno uporabo med uporabo pritrjeni na embalažo. Namen je preprost: če pokrovčka ne moremo ločiti od plastenke, je manj možnosti, da bo samostojno končal na tleh, v gozdu ali v morju.

Toda koliko manj zamaškov je zaradi tega dejansko končalo v naravi? Za zdaj zanesljivega odstotka še ni mogoče navesti. Evropska komisija je julija 2025 pojasnila, da je od začetka izvajanja ukrepa minilo premalo časa, da bi lahko z meritvami zanesljivo ocenili njegov učinek.

Velika sprememba se lahko začne z majhnimi koraki

Posnetek na X spretno izkorišča nasprotje med spektakularno tehnologijo in vsakdanjo okoljsko rešitvijo. Leteči avtomobil je privlačen simbol prihodnosti, pritrjeni zamašek pa se lahko zdi nepomembna sprememba. Toda ukrepa ni mogoče primerjati samo po tem, kako impresivno sta videti.

Tehnološke novosti nas navdušujejo, okoljski ukrepi pa se nam včasih zdijo odveč, dokler ne pomislimo, kaj se zgodi z odpadki, ki jih pustimo za seboj. Vsak zamašek, ki ne konča na plaži, v gozdu ali v morju, pomeni nekoliko manj smeti v okolju, kjer živijo tudi živali in kjer si želimo preživljati prosti čas. Evropa s takšnimi ukrepi pridobiva možnost, da zmanjša onesnaževanje in ohrani čistejše okolje tudi za prihodnje generacije. Včasih se velika sprememba začne z nečim tako preprostim, kot je zamašek, ki ostane na plastenki.