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Tiranozavri so živeli na velikem območju zahodne Severne Amerike: T-rex je bil toplokrven

Fosilizirani zobje razkrivajo povprečno telesno temperaturo 36,3 stopinje Celzija.
Ostanke tiranozavra so našli na območju od Kanade do Teksasa. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Ostanke tiranozavra so našli na območju od Kanade do Teksasa. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
E. B.
 20. 9. 2026 | 15:55
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Znanstveniki z univerze v Los Angelesu so prek fosiliziranih zob ugotovili, kako toplo je bilo telo enega najslovitejših dinozavrov, T-rexa (Tyrannosaurus Rex). Analiza je pokazala, da je bila njegova povprečna telesna temperatura okoli 36,3 stopinje Celzija, torej zelo podobna temperaturi ljudi.

Ugotovitev tako ponuja nov pogled na življenje velikanskega plenilca, ki je pred približno 66 milijoni let živel v Severni Ameriki. Dolgo je namreč veljalo, da so bili dinozavri počasne, hladnokrvne živali, katerih telesna temperatura je bila odvisna od okolja. Poznejše raziskave so sicer podvomile o tem prepričanju in pokazale, da so bili številni dinozavri verjetno toplokrvni ter so lahko sami uravnavali telesno temperaturo, zato so bili tudi okretnejši in hitrejši, tiranozaver pa je vendarle ostajal predmet ugibanj.

Raziskovalci so tokrat pregledali tri fosilizirane zobe dveh tiranozavrov iz ameriške zvezne države Montana. V njihovi sklenini so poiskali kemične sledi, ki se razlikujejo glede na temperaturo, pri kateri je živela žival, in lahko ocenili, kako toplo je bilo telo tiranozavra. Rezultat je bil približno 36 stopinj Celzija, torej podobno temperaturi sodobnih slonov in le nekoliko manj od običajne človeške telesne temperature, ki je od 36 do 37 stopinj. Za primerjavo so proučili tudi zobe petih krokodilov iz istega obdobja, pri katerih pa so ugotovili povprečno telesno temperaturo okoli 30,9 stopinje Celzija, kar je precej bližje temperaturi okolja in podobno današnjim krokodilom, ki telo ogrevajo predvsem s pomočjo okolice.

Raziskovalci so pregledali fosilizirane zobe dveh tiranozavrov iz ameriške zvezne države Montana. FOTO: Ucla Via/Reuters
Raziskovalci so pregledali fosilizirane zobe dveh tiranozavrov iz ameriške zvezne države Montana. FOTO: Ucla Via/Reuters

Če je bil T-rex res toplokrven, je torej lahko telesno temperaturo vzdrževal tudi v hladnejšem okolju in je bil zato verjetno bolj dejaven, kot so nekoč domnevali. Toplokrvnost mu je namreč omogočala večjo vzdržljivost, vendar je hkrati pomenila večjo porabo energije in potrebo po več hrane, torej nenehnem lovu. Tiranozavri so živeli na velikem območju zahodne Severne Amerike, tudi na najhladnejših območjih. Njihove fosilne ostanke so našli od Kanade do Teksasa, raziskovalci pa menijo, da bi lahko naseljevali še precej večji del celine. Zdaj želijo podobne raziskave opraviti tudi pri drugih vrstah dinozavrov, saj še ni jasno, ali je bila takšna telesna temperatura značilna za večino toplokrvnih dinozavrov ali je bil T-rex pri tem nekoliko poseben.

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