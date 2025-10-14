To bizarno vadbo mnogi kujejo v zvezde, a škoduje zdravju

Kvadrobika ima čedalje več privržencev. Gre za vadbo, pri kateri se ljudje premikajo po vseh štirih, kot živali, kar naj bi bilo za telo zelo koristno, saj vključuje celovito razgibavanje telesa z vajami, kot so plazenje, tekanje in skakanje na štirih.

»Odkar se ukvarjam s kvadrobiko, sem izgubil veliko teže in začel izoblikovati mišice, tudi trebušnih šest. Poskusite vaditi pet minut – ostali boste brez sape,« je svojo izkušnjo za New York Post opisal navdušeni kvadrobičar Soleil.

Poleg fizičnih tveganj strokovnjake skrbi tudi psihološki učinek.

A strokovnjaki svarijo, da takšen način ni najboljši za človeka. »Ker kvadrobika temelji na odpornosti telesne teže, je obremenitev mišic omejena na vašo telesno težo. To pomeni, da verjetno ni tako učinkovita kot dvigovanje uteži za izboljšanje moči in kostne gostote, kjer vam dvigovanje uteži omogoča postopno dvigovanje težjih bremen,« sta opozorila trenerja Samuel Cornell in Hunter Bennett iz Avstralije v članku za revijo Conversation. Dodala sta, da je za varno izvajanje kvadrobike potrebna postopna prilagoditev mišic in sklepov na nove obremenitve, zlasti za roke, zapestja, komolce in ramena.

Poleg fizičnih tveganj pa strokovnjake skrbi tudi psihološki učinek kvadrobike. Vadba je namreč pogosto povezana z ljudmi, ki uživajo v preoblačenju v živalske kostume. Klinična psihologinja Yuliia Malania poudarja, da je kvadrobika kot oblika vadbe lahko povsem neškodljiva, če prinaša zadovoljstvo in se izvaja kot hobi. Vendar opozarja, da je treba biti pozoren na odklonske posledice, kot so napadi na ljudi ali agresivno vedenje. Tako kritiki kot navdušenci pa priznavajo, da to ni vadba, ki bi bila primerna za vsakogar.