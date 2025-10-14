  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VEČ VRST TVEGANJA

To bizarno vadbo mnogi kujejo v zvezde, a škoduje zdravju

Kvadrobika je najnovejša telovadna smernica.
Maska ni obvezna, vendar jo večina uporablja. FOTO: Diy13/Getty Images
Maska ni obvezna, vendar jo večina uporablja. FOTO: Diy13/Getty Images
A. J.
 14. 10. 2025 | 17:15
1:59
A+A-

Kvadrobika ima čedalje več privržencev. Gre za vadbo, pri kateri se ljudje premikajo po vseh štirih, kot živali, kar naj bi bilo za telo zelo koristno, saj vključuje celovito razgibavanje telesa z vajami, kot so plazenje, tekanje in skakanje na štirih.

»Odkar se ukvarjam s kvadrobiko, sem izgubil veliko teže in začel izoblikovati mišice, tudi trebušnih šest. Poskusite vaditi pet minut – ostali boste brez sape,« je svojo izkušnjo za New York Post opisal navdušeni kvadrobičar Soleil.

Poleg fizičnih tveganj strokovnjake skrbi tudi psihološki učinek.

A strokovnjaki svarijo, da takšen način ni najboljši za človeka. »Ker kvadrobika temelji na odpornosti telesne teže, je obremenitev mišic omejena na vašo telesno težo. To pomeni, da verjetno ni tako učinkovita kot dvigovanje uteži za izboljšanje moči in kostne gostote, kjer vam dvigovanje uteži omogoča postopno dvigovanje težjih bremen,« sta opozorila trenerja Samuel Cornell in Hunter Bennett iz Avstralije v članku za revijo Conversation. Dodala sta, da je za varno izvajanje kvadrobike potrebna postopna prilagoditev mišic in sklepov na nove obremenitve, zlasti za roke, zapestja, komolce in ramena.

Poleg fizičnih tveganj pa strokovnjake skrbi tudi psihološki učinek kvadrobike. Vadba je namreč pogosto povezana z ljudmi, ki uživajo v preoblačenju v živalske kostume. Klinična psihologinja Yuliia Malania poudarja, da je kvadrobika kot oblika vadbe lahko povsem neškodljiva, če prinaša zadovoljstvo in se izvaja kot hobi. Vendar opozarja, da je treba biti pozoren na odklonske posledice, kot so napadi na ljudi ali agresivno vedenje. Tako kritiki kot navdušenci pa priznavajo, da to ni vadba, ki bi bila primerna za vsakogar.

Strokovnjaki opozarjajo, naj začnemo postopoma. FOTO: Diy13/Getty Images
Strokovnjaki opozarjajo, naj začnemo postopoma. FOTO: Diy13/Getty Images

Več iz teme

vadbatelovadbakvadrobikazdravjetveganje
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Ni slabega vremena, le neprimerna oprema je

Dobra združuje udobje, zaščito pred vremenskimi vplivi in varnost.
14. 10. 2025 | 17:00
16:59
Novice  |  Svet
NACIONALNA GARDA TEKSASA

Odpoklicali predebele vojake: »Na ministrstvo za vojno se vračajo standardi«

Obrambni minister Pete Hegseth izvaja politiko zdravih in telesno dobro pripravljenih pripadnikov oboroženih sil.
14. 10. 2025 | 16:59
16:41
Novice  |  Svet
POKOL VSEM NA OČEH

Zdaj še nad svoje: Hamas pozval ljudi, naj gledajo javne usmrtitve domnevnih kolaborantov (VZNEMIRJUJOČ VIDEO)

Od petka je bilo ubitih najmanj 33 Palestincev, da bi teroristična organizacija demonstrirala moč in širila strah.
14. 10. 2025 | 16:41
16:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRŠITVE V PROMETU

Prekrškov, da te kap! Pijan, brez vozniške in s tablicami drugega

Ta konec tedna so dolenjski policisti obravnavali različne kršitve v prometu.
14. 10. 2025 | 16:31
16:20
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Anja udarila nazaj: Resničnostni šovi so mrtvi, honorarji so slabi (FOTO)

Če bi jo ustvarjalci oddaje povabili ponovno, bi jih zavrnila.
14. 10. 2025 | 16:20
16:15
Lifestyle  |  Izlet
ZANIMIVA ZGODOVINA

Slikovite ruševine nad Kolpo, ki jih je vredno obiskati (FOTO)

Grad Pobrežje je bil stoletja eden večjih v Sloveniji. Drugo svetovno vojno je dočakal v dobrem stanju, tik pred koncem te pa je bil požgan.
14. 10. 2025 | 16:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Intervju: »Tehnološko smo primerljivi z najboljšimi evropskimi sistemi«

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki