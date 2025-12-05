To je hiša za slabih šest evrov, a v njej ne boste mogli živeti

»Končno hiša, ki si jo lahko privoščim,« se glasi eden od komentarjev pod objavo cene za trisobno bivališče, ki znaša komaj 5,72 evra. Gre za cinizem, ki ga z lahkoto razume marsikateri slehernik v bojda bogatem zahodnem delu sveta, kjer cene nepremičnin letijo v nebo – Slovenija ni nobena izjema. Hišica, ki jo oglašujejo na spletnem portalu Luxury Properties, žal ni namenjena reševanju stanovanjskega problema, čeprav je, to je treba priznati, izrazito prikupna in uporabna. Poleg treh sob in lične kuhinje ima prostorno jedilnico s kaminom, telovadnico in sobo za biljard. Opremljena je s stilnim pohištvom, vse pa je, enako kot sama zgradba, narejeno iz sladkarij. Je tudi praznično okrašena, v oglasu jo opisujejo kot do Božička prijazno. Cena 5,72 evra je v bistvu donacija prek multinacionalne spletne socialne platforme za dobrodelnost JustGiving. Vsi, ki donirajo denar v akciji nepremičninske agencije WalkersXchange za Brysonovo zavetišče za živali, sodelujejo v žrebanju, katerega glavna nagrada je prav hišica iz medenjakov. Zmagovalec bo izžreban 18. decembra.

Gre za nagradno igro za dober namen.

Zavetišče Bryson's je bilo ustanovljeno leta 1947 in je neodvisen center za reševanje in ponovno namestitev konj, psov, mačk, kuncev in drugih malih živali, njegova posebnost pa je, da ne dovoljuje evtanazije najdenih živali. Vse živali veterinarsko pregledajo, sterilizirajo in cepijo. »Smo zavetišče za male živali, ki je predano zagotavljanju najboljše možne oskrbe živalim, ki se nam pridružijo, in to iz najrazličnejših razlogov. To je lahko bolezen, smrt lastnika ali zgolj sprememba okoliščin, in naš cilj je biti tam zanje, ko jim nihče drug ne more pomagati,« se opisujejo v zavetišču.