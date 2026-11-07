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MESTNA KLICARKA

To je najglasnejša ženska na svetu, kosa se lahko celo z avtomobilsko hupo

Brenda Wilson se z zanimivim poklicem ukvarja že štiri desetletja.
Njena glasnost je zdaj tudi uradna. FOTO: Guinness

Njena glasnost je zdaj tudi uradna. FOTO: Guinness

V svoji karieri je doživela številne posebne trenutke. FOTO: Guinness

V svoji karieri je doživela številne posebne trenutke. FOTO: Guinness

Mestno klicanje nikakor ni poklic, namenjen zgolj moškim, poudarja Brenda. FOTO: Guinness

Mestno klicanje nikakor ni poklic, namenjen zgolj moškim, poudarja Brenda. FOTO: Guinness

Njena glasnost je zdaj tudi uradna. FOTO: Guinness
V svoji karieri je doživela številne posebne trenutke. FOTO: Guinness
Mestno klicanje nikakor ni poklic, namenjen zgolj moškim, poudarja Brenda. FOTO: Guinness
E. B.
 7. 11. 2026 | 15:15
2:39
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Če se boste po naključju znašli v angleškem mestu Newmarket v grofiji Suffolk in zaslišali glasen ženski vzklik, naj vas nikar ne skrbi. Verjetno je na delu Brenda Willison, zdaj tudi uradno najglasnejša mestna klicarka in obenem najglasnejša ženska na svetu. Devetega septembra je s tradicionalnim klicarskim vzklikom Oyez! dosegla glasnost kar 105,9 decibela in se tako vpisala v Guinnessovo knjigo! Za primerjavo: njen krik je približno tako glasen, kot če bi stali tik ob snežni frezi ali avtomobilski hupi. Beseda oyez sicer izvira iz stare francoščine oziroma anglo-normanščine in pomeni poslušajte.

105,9 decibela je dosegla.

Zanimivo je, da Brenda meni, da bi lahko bila še glasnejša. Na dan merjenja je bila namreč prehlajena, zato ni mogla pokazati vseh svojih glasovnih sposobnosti, je potarnala in priznala, da je sicer zelo glasna in klepetava že od otroštva, na kar so jo nenehno opozarjali tudi učitelji pri pouku v šoli. Mestna klicarka je že od leta 1987, v ta poklic pa jo je pravzaprav vpeljala hči. Brenda je takrat delala kot vodja gostinskih obratov v podeželskem parku v Peterboroughu, kjer sta bili dve kavarni, med seboj oddaljeni približno dva kilometra in pol. Ko je lokalni časopis objavil oglas, da iščejo mestnega klicarja, ki je skozi zgodovino na mestnih trgih in ulicah glasno prebiral uradne razglase, zakone, odredbe oblasti, novice o davkih, pa tudi vabila na sejme ali javne usmrtitve, je hči skrivaj poslala prijavo. Vanjo je zapisala, da bi njena mama lahko stala pred eno kavarno in vpila, pa bi jo zagotovo slišali tudi v drugi. Očitno se ni motila.

V svoji karieri je doživela številne posebne trenutke. FOTO: Guinness
V svoji karieri je doživela številne posebne trenutke. FOTO: Guinness

V skoraj štirih desetletjih poklicnega delovanja je Brenda doživela številne posebne trenutke. Med drugim je pred Buckinghamsko palačo klicala ob praznovanju 100. rojstnega dne kraljice matere, 90. rojstnega dne kraljice Elizabete II. in ob platinastem jubileju priljubljene monarhinje. Leta 1995 je na mostu čez reko Kwai na Tajskem izvedla poziv za mir ob 50. obletnici konca vojne. Brenda ob laskavem dosežku poudarja, da mestno klicanje nikakor ni poklic, namenjen zgolj moškim: pomembno je, da ima klicatelj jasen in dovolj močan glas ter da zna razločno izgovarjati besede. Meni, da imajo ženske pri tem celo nekaj prednosti, saj so pri govoru bolj melodične in razumljive.

Mestno klicanje nikakor ni poklic, namenjen zgolj moškim, poudarja Brenda. FOTO: Guinness
Mestno klicanje nikakor ni poklic, namenjen zgolj moškim, poudarja Brenda. FOTO: Guinness

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