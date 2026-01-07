  • Delo d.o.o.
NEVERJETNO

To je najpametnejši pes v Angliji, prepozna več kot 200 besed

Svoje igrače borderski ovčar prinese glede na njihova imena.
Harvey zna med vsemi igračami poiskati in prinesti tisto, ki jo želi Irene. FOTO: Tony Kershaw/SWNS

Harvey zna med vsemi igračami poiskati in prinesti tisto, ki jo želi Irene. FOTO: Tony Kershaw/SWNS

Pri četrti igrači je naredilo »klik« in Harvey ve, kaj želi lastnica od njega. FOTO: Tony Kershaw/SWNS

Pri četrti igrači je naredilo »klik« in Harvey ve, kaj želi lastnica od njega. FOTO: Tony Kershaw/SWNS

Irene in Harvey trenirata ves dan, vsak dan. FOTO: Tony Kershaw/SWNS

Irene in Harvey trenirata ves dan, vsak dan. FOTO: Tony Kershaw/SWNS

Harvey zna med vsemi igračami poiskati in prinesti tisto, ki jo želi Irene. FOTO: Tony Kershaw/SWNS
Pri četrti igrači je naredilo »klik« in Harvey ve, kaj želi lastnica od njega. FOTO: Tony Kershaw/SWNS
Irene in Harvey trenirata ves dan, vsak dan. FOTO: Tony Kershaw/SWNS
S. F.
 7. 1. 2026 | 13:10
3:14
A+A-

Najpametnejši angleški pes je sedemletni borderski ovčar (border collie) Harvey, ki so ga zaradi njegove sposobnosti prepoznavanja predmetov glede na njihovo ime vključili tudi v dve študiji, ki potekata v Budimpešti in Portsmouthu. Na ukaz zna prinesti katero koli od svojih igrač, ki imajo imena. Harveyjeva lastnica je 52-letna Irene Hewlett, ki je mladička kupila pri vzreditelju v Liverpoolu, potem ko je njen prejšnji pes Charlie poginil. Že na začetku je vedela, da želi mladička, ki ga bo lahko šolala. Mama dveh otrok je prebrala knjigo o ameriški psici Chaser, ki je bila prav tako pasme borderski ovčar in ki jo je lastnik, sicer profesor psihologije John W. Pilley, naučil prepoznavanja 1022 predmetov. Hewlettova se je odločila, da želi početi enako.

Ne razkazujeva spretnosti, to počneva doma, ko nihče ne gleda.

Takoj, ko je novi psiček prišel v hišo, sta začela vadbo. Na začetku sta imela kar nekaj težav, je razložila Irene. Najprej Harvey sploh ni prinašal igrač, tako da ga je morala najprej naučiti to. Potem pa sta lahko začela prepoznavati posamezne igrače. »Ko smo uvedli drugo igračo, me je pogledal brez pojma, kaj naj stori. A ker sem vztrajala in nadaljevala vadbo, mu je to dalo misliti,« je razložila. Pri tretji igrači je bil Harvey spet zmeden, pravi lastnica: »Pomislila sem: 'To bo trajalo res dolgo.'« Toda potem sta prišla do četrte igrače in zdelo se je, kot da je prišlo do pomembnega mejnika, saj od takrat nista več imela težav in je Harvey vedel, kaj lastnica hoče od njega. Zdaj novo igračo prepozna in pobere v približno petih minutah. Do sedaj se je naučil prepoznati in prinesti že 221 igrač.

Pri četrti igrači je naredilo »klik« in Harvey ve, kaj želi lastnica od njega. FOTO: Tony Kershaw/SWNS
Pri četrti igrači je naredilo »klik« in Harvey ve, kaj želi lastnica od njega. FOTO: Tony Kershaw/SWNS

Irene je še razložila, da je veliko psov zelo navdušenih nad igračami, a ne Harvey: »Gre med igrače, se s smrčkom nekajkrat dotakne igrač, potem pa pobere tisto, ki jo želim, in se z njo vrne k meni.« Igrač tudi ne uničuje, tako kot to delajo nekateri psi, razloži lastnica: »Je zelo priden pes. Zelo miren. Nekateri borderski ovčarji so manični in tečejo v krogih po hiši, on pa ne.« Najpametnejšega psa v Angliji včasih zmedejo imena igrač, ki se začnejo s podobnimi glasovi, kot sta Poštni nabiralnik in Polarni medved, vendar razliko ugotovi, ko jih prime v gobček in jih na tak način občuti. Njegova lastnica še pravi, da je zdaj največji izziv najti igrače, ki jih še nimata, saj večina podjetij ponuja zelo podoben izbor igrač. Irene in Harvey trenirata ves dan, vsak dan. »Borderski ovčarji so delovni psi, potrebujejo delo, in to je njegovo delo. Vsako sekundo se želi igrati na tak način,« pravi Irene in nadaljuje: »Ne gre samo za to, da Harvey to zmore, ampak za to, kar počne. Ne razkazujeva spretnosti, to počneva doma, ko nihče ne gleda. To počneva, ker nama je všeč.«

Irene in Harvey trenirata ves dan, vsak dan. FOTO: Tony Kershaw/SWNS
Irene in Harvey trenirata ves dan, vsak dan. FOTO: Tony Kershaw/SWNS

