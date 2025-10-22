To je presenetljiva razlaga znanstvenika, zakaj nas vesoljci še niso kontaktirali

Nasin znanstvenik je podal morda najbolj logično razlago, zakaj nas vesoljci že desetletja ignorirajo. Ko pomislimo, ima njegova teorija kar precej smisla.

Ne glede na to, ali verjamete v nezemljane ali ne, je neverjetno, da je vesolje tako ogromno, a še nismo dobili niti enega obiskovalca. Tudi če bi bilo nekaj tistih »NLP pojavov« resničnih, bi človek pričakoval vsaj kratek pozdrav ali znak z druge strani.

Čeprav režiserji, kot je Ridley Scott, vesoljce pogosto prikazujejo kot strašne, je v resnici težko reči, kakšni so. Po besedah znanstvenika dr. Robina Corbeta iz NASA-jevega Goddardovega vesoljskega centra pa morda oni razmišljajo enako o nas.

Astrofizik meni, da vesoljske civilizacije morda sploh niso tako tehnološko napredne, kot si jih predstavljamo v filmih.

Fermijev paradoks

V svojem novem znanstvenem članku »Manj strašno vesolje?« dr. Corbet piše, da ni trdnih dokazov o obstoju tehnološko naprednih civilizacij v naši galaksiji. Ta pojav je znan kot Fermijev paradoks – vprašanje, zakaj v tako ogromnem vesolju še nismo zaznali nobenega znaka inteligentnega življenja.

»Če so druge civilizacije le malo bolj napredne od nas, potem obstaja meja, do kod lahko raziskujejo,« pojasnjuje Corbet.

Na primer: tudi če bi človeštvo želelo obiskati Proximo Centauri b, enega najbolj obetavnih planetov za življenje, bi pot tja trajala okoli 100.000 let.

Dr. Corbet domneva, da vesoljci morda nimajo tehnologije, ki bi bila veliko boljša od naše, zato pošiljanje medzvezdnih sond ali robotov preprosto ni izvedljivo.

V članku navaja: »Fermijev paradoks bi lahko razložili s tem, da galaksija vsebuje le omejeno število civilizacij, katerih tehnologija je sicer naprednejša od naše, a še zdaleč ne dosega ‘superznanstvenih’ ravni, ki bi omogočale zaznavno medzvezdno gradnjo.«

Morda preprosto prestrašeni

Nekateri drugi znanstveniki pa menijo, da so nezemljani morda preprosto prestrašeni zaradi človeštva – kar se sliši precej logično. Sposobnost človeštva, da bi z jedrsko vojno uničilo svoj planet v nekaj minutah, bi lahko bila za opazovalce iz vesolja precej zastrašujoča.

Biopsiholog dr. Gordon Gallup z Univerze v Albanyju je že leta 2022 zapisal:

»Če inteligentno življenje obstaja drugje, nas morda vidi kot izjemno nevarne. Morda je to razlog, zakaj nimamo dokazov o obstoju nezemeljske inteligence – predstavljamo preveliko tveganje, zato se raje ne želijo razkriti.«

Lahko si kar predstavljamo pogovor med njimi: »Greva pogledat Zemljo?«

»Onesnaženje, pohlep, vojne, promet, smeti, laži, politika … ne, hvala, raje ostanem doma,« poroča ladbible.com.