To je robot Ongo: spomni vas na ključe, pomaga pri kuhanju in vas zabava

Priznajmo, misel, da bi imeli doma humanoidnega robota, je še vedno rahlo grozljiva, a kdo si ne bi želel imeti na pisalni mizi simpatične namizne svetilke, ki te prijazno nagovarja, te opomni, da je treba vzeti tablete, ali svetuje, kaj še dodati jedem? Podjetje Interaction Labs je na omrežju X predstavilo robota spremljevalca, ki spominja na junaka animiranega filma. Ongo je res nastal po zgledu junaka Luxo Jr., ki nastopa v eni od risank produkcijske hiše Pixar. Luxo Jr. je zaznamoval prelomnico v načinu digitalnega izdelovanja animacij, Ongo pa bi lahko bil revolucija na področju robotov spremljevalcev, namenjenih za vsakdanjo uporabo.

Takole ga oslepite in poskrbite za kanček intimnosti. FOTO: Interaction Labs

Ima številne osupljive lastnosti. Sposoben je opazovati predmete in tudi okoli sebe ter ustrezno komentirati ali svetovati. Giblje se le v mejah podstavka, na katerega je pritrjen, zaradi česar je morebitni strah pred tem, da bi nenadoma dobil svojo voljo in morda celo škodoval uporabniku, odveč. Veder značaj in izreden optimizem sta lastnosti, ki poskrbita, da je prijeten in dobrodošel družabnik. »Predstavljajte si ga kot mačko, ujeto v ohišju namizne svetilke,« robota opisuje soustanovitelj in izvršni direktor podjetja Interaction Labs Karim Rkha Chaham.

42 evrov je predujem zanj.

Kot prikazuje promocijski videoposnetek, se Ongo vrti na svojem podstavku in samodejno prilagaja svojo os. Odvisno od potreb uporabnika lahko prilagodi raven svetlobe, ki jo oddajajo njegove »oči«, in jih približa, na primer pri branju knjige po mraku. Izreka vesele pozdrave, koristne nasvete in navodila, kot, »hej, ne pozabi ključev« in »morda poskusi s kančkom balzamičnega kisa«. Drug prizor prikazuje Onga, kako poskakuje ob zvokih glasbe v sosednji sobi, ko njegovi lastniki prirejajo zabavo. Kot navajajo Ongovi ustvarjalci, si robot »zapomni, kaj je pomembno, zazna, kako se počutite, in vas podpira čez dan z majhnimi, premišljenimi interakcijami«. Ko si uporabniki želijo popolne zasebnosti, mu lahko čez oči nadenejo sončna očala, ki se pritrdijo z magneti. Ongo je ta hip še v fazi izdelave prototipa, vendar proizvajalec zanj že sprejema prednaročila. Zagotovite si ga lahko s predujmom, ki znaša 42 evrov. Končna cena robota bo okoli 257 evrov.