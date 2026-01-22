To je Veronika - prva krava, ki je uporabila orodje

Potem ko so pri avstrijski kravi z imenom Veronika odkrili, da z izjemno spretnostjo uporablja orodje, je najbrž prišel čas za nove raziskave. Odkritje, o katerem poročajo raziskovalci z Dunaja, namreč nakazuje, da bi lahko imele krave precej večje kognitivne sposobnosti, kot so doslej domnevali. Trinajstletna Veronika iz gorske vasice v Ziljski dolini na Koroškem se je dolgo izpopolnjevala v veščini praskanja z uporabo palic, grabelj in metel. Glas o njenem vedenju je sčasoma prišel do strokovnjakov za živalsko inteligenco na Dunaju, ki so ugotovili, da predstavnica rjavega goveda uporablja oba konca istega predmeta za različne naloge. Če jo je srbelo po hrbtu ali na kakšnem drugem tršem mestu, je uporabila ščetinasti del metle. Ko pa je potrebovala nežnejši dotik, denimo, na občutljivem spodnjem delu trebuha, je uporabila bolj gladek del ročaja. Takšna uporaba orodja je v živalskem svetu silno redka, pri govedu pa do zdaj sploh še ni bila dokumentirana.

Kaj takšnega niso pričakovali

Dr. Antonio Osuna-Mascaro z Univerze za veterinarsko medicino na Dunaju je ob tem dejal: »Ne, nismo pričakovali, da bodo krave sposobne uporabljati orodje, prav tako nismo pričakovali, da bo krava orodje uporabljala – večnamensko. Doslej so o tem dosledno poročali samo pri šimpanzih.« Kar se tiče živali, kažejo šimpanzi namreč najbolj raznolik nabor uporabe orodij. Palice uporabljajo za nabiranje mravelj in termitov, kamne pa za razbijanje oreščkov.

Domnevajo, da bi lahko tudi druge krave razvile podobne spretnosti.

Kljub približno 10.000 letom sobivanja ljudi z govedom pa je to sploh prvič, da so znanstveniki dokumentirali kakšno kravo, ki bi uporabljala orodje. Raziskovalci domnevajo, da bi lahko tudi druge krave razvile podobne spretnosti, če bi le imele priložnost. Veronikin lastnik, gre za ekološkega kmeta Witgarja Wiegeleja, zdaj upa, da bodo njeni nepričakovani talenti navdihnili ljudi, da bodo naravo še bolj cenili. Takole je dejal: »Rešite naravo in zaščitili boste sebe. Raznolikost narave je namreč ključ za preživetje na tem planetu.