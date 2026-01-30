  • Delo d.o.o.
MIT ALI RESNICA?

To se nam ne bo zgodilo nikoli več, razen če bo kdo živel 823 let

Mogoče za koga tukaj ni nič nenavadnega.
O. B.
 30. 1. 2026 | 21:21
 30. 1. 2026 | 21:21
Prihajajoči mesec februar 2026 bo za trenutno živeče ljudi gotovo nekaj posebnega, saj se nikoli več ne bo ponovil v našem življenju in še veliko drugih generacij ga ne bo dočakalo. Mesec februar leta 2026 bo namreč štel štiri nedelje (1, 8, 15, 22), štiri ponedeljke (2, 9, 16, 23), štiri torke (3, 10, 17, 24), štiri srede (4, 11, 18, 25), štiri četrtke (5, 12, 17, 26), štiri petke (6, 13, 20, 27) in štiri sobote (7, 14, 21, 28).

Mogoče za koga tukaj ni nič nenavadnega, toda vedeti moramo, da se tak pojav zgodi le enkrat v 823 letih.

Mit ali resnica?

Se takšen pojav res zgodi le enkrat v 823 letih? Februar 2026 bo sestavljen iz natanko 28 dni, kar pomeni, da bo imel štiri ponedeljke, štiri torke, štiri srede … vse do štirih nedelj — torej vsak dan v tednu natanko štirikrat. To je razlog, zakaj je na družbenih omrežjih nastal trend z imenom 'Perfect February' ali 'popolni februar'. Tak prikaz koledarja je včasih za uporabnike vizualno zelo urejen in estetsko prijeten, saj se mesec popolnoma ujame v 4 tedne bez preostalih dni. Ker ima leto 2026 365 dni (torej ni prestopno leto), februar pa ima 28 dni, ki so natanko 4 tedne × 7 dni. Zato vsak dan tedna pride štirikrat, kar je povsem matematično smiselno in se zgodi vsako leto, kadar februar ni prestopni — torej večkrat vsako desetletje.

