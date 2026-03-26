To so najbolj bizarne javne dražbe pri nas: od živega konja do rabljenih ženskih superg in repetirne puške (FOTO)

Javne dražbe so eden najbolj formaliziranih načinov prodaje premoženja, a hkrati razkrivajo presenetljivo raznolik in včasih skoraj absurden nabor predmetov. Gre za postopek, v katerem se premoženje – najpogosteje v okviru izvršilnih ali stečajnih postopkov – proda najvišjemu ponudniku. Namen je jasen: transparentno unovčenje dolžnikovega premoženja in poplačilo upnikov. Toda praksa kaže, da realnost dražb pogosto presega pričakovanja.

Najpogosteje se na dražbah znajdejo nepremičnine, vozila, stroji in poslovna oprema. Stanovanja, hiše in zemljišča predstavljajo jedro ponudbe, pogosto z izklicnimi cenami, ki pritegnejo investitorje. Prav tako niso redkost elektronske naprave, pohištvo ali celotne zaloge podjetij. V tem segmentu dražbe delujejo kot učinkovit sekundarni trg, kjer se premoženje preoblikuje v likvidna sredstva. Toda že ob bežnem vpogledu v konkretne primere postane jasno, da dražbe niso zgolj prostor za »velike« nakupe. Med bolj nenavadnimi primeri je prodaja celotne zaloge ženskih oblačil blagovne znamke OseRose, kjer izklicna cena znaša 2.757,50 evra.

Prodaja se celotna kolekcija oblačil. FOTO: Posnetek Zaslona

Podobno zanimiv, a še bolj nenavaden je primer posameznega modnega izdelka: rabljene ženske superge Max Mara, velikosti 38, z izklicno ceno 150 evrov. Gre za luksuzni kos, ki se v običajnem maloprodajnem okolju prodaja povsem drugače, tukaj pa se znajde v kontekstu izvršbe – kot še en predmet med mnogimi, brez posebnega prestiža, reduciran na svojo likvidacijsko vrednost.

Rabljene ženske superge. FOTO: Posnetek Zaslona

Še bolj nenavaden je primer prodaje terjatve v višini 5.206.367,01 evra do družbe v Ljubljani, z izklicno ceno 20.000 evrov. V tem primeru predmet dražbe ni fizični izdelek, temveč pravica do izterjave dolga. Takšna diskrepanca med nominalno vrednostjo terjatve in izklicno ceno jasno kaže na tveganja, ki jih prevzema kupec.

Večmilijonska terjatev. FOTO: Posnetek Zaslona

Posebno pozornost pritegne tudi prodaja nekdanjega službenega konja z imenom Rytmus. Namesto klasične izklicne cene je pri njem navedeno »ponudi svojo ceno«. Gre za žival, ki zaradi poškodb ni več primerna za ježo, kar jo postavlja v povsem drugačen kontekst kot običajne predmete dražb. Takšni primeri niso le nenavadni, temveč tudi simbolno močni, saj razkrivajo, kako širok spekter »premoženja« lahko postane predmet finančnih postopkov.

Prodajajo tudi živega konja. FOTO: Posenetek Zaslona

Najde se tudi praskalnik za mačke z izklicno ceno 150 evrov. Takšni vsakdanji izdelki v okolju javne dražbe delujejo skoraj absurdno, saj se znajdejo ob boku milijonskih terjatev ali nepremičnin. Ta kontrast je eden najbolj značilnih elementov dražb – prostor, kjer se vrednost ne meri v simboliki, temveč izključno v možnosti unovčenja.

Praskalnik za mačke. FOTO: Posnetek Zaslona

Med bolj specifičnimi primeri je tudi repetirna puška Sauer 101 z izklicno ceno 2.200 evrov, ki kaže na to, da se na dražbah pojavljajo tudi predmeti z reguliranim prometom. Tudi tukaj se kaže posebnost sistema: predmet, ki je sicer strogo nadzorovan, se znajde v standardiziranem prodajnem postopku, kjer odloča zgolj višina ponudbe in izpolnjevanje zakonskih pogojev.

Med oglasi se najde tudi orožje. FOTO: Posnetek Zaslona

Javne dražbe tako niso zgolj prostor racionalne ekonomije, temveč tudi ogledalo realnih življenjskih situacij. Medtem ko na eni strani ponujajo priložnosti za ugodne nakupe nepremičnin ali opreme, na drugi razkrivajo nenavadne, včasih skoraj bizarne kombinacije predmetov in vrednosti.