To so skrivnosti minulega leta, ki so očarale svet

Zadnjih 12 mesecev je bilo kot znanstvenofantastični roman s tisoči neznanih letečih predmetov (NLP), ki rojijo nad vzhodno obalo ZDA, medzvezdnim obiskovalcem, ki vdira v naš sončni sistem, in morebitnim odkritjem velikanskih stebrov pod egiptovskimi piramidami, so zapisali v angleškem Daily Mailu. Minulo leto se je začelo s skrivnostnim pojavom, rojev dronov vzdolž vzhodne obale ZDA. Pojavljati so se začeli že novembra 2024, januarja 2025 pa je Zvezna uprava za letalstvo (FAA) začasno celo prepovedala letenje z droni v 22 mestih v New Jerseyju. Toda mnogi Američani so še vedno opazili »drone v velikosti avtomobila«. Po neuradnih virih naj bi neko zasebno podjetje testiralo svoja napredna zračna plovila. Le nekaj tednov po krizi z rojem ameriških dronov so v Južni Ameriki ne samo posneli, ampak tudi našli nesojeno sondo iz vesolja. Nenavadni lebdeči predmet, poimenovan krogla Buga po mestu, ki ga je preletel marca, je trčil v daljnovod in pristal na polju.

Dr. Avi Loeb, fizik s Harvarda, je poudaril, da objekt ni navaden komet, saj ima vsaj 12 različnih nepravilnosti, ki kažejo, da je tri milje dolg objekt morda umetno ustvarila nezemeljska inteligenca. Foto: FB, Mitsunori Tsumura

Znanstveniki, ki so pregledali domnevno vesoljsko sondo, so ugotovili, da vsebuje labirint optičnih žic in oddaja neko obliko energije, ki uničuje zemljo in travo, ki se je dotika. Prekrita je bila s simboli, ki so jih raziskovalci primerjali s starodavnimi pisavami. Kroglo Buga so odpeljali v Ciudad de Mexico, da bi jo preučili. Tretja lanska skrivnost je domnevni nezemeljski obiskovalec, ki je v naš sončni sistem smuknil poleti. Medzvezdni objekt 3I/ATLAS so odkrili v začetku julija, večina astronomov pa je obiskovalca hitro razglasila za komet, hitro premikajočo se ledeno kroglo iz oddaljenega sončnega sistema. Toda dr. Avi Loeb, fizik s Harvarda, je poudaril, da objekt ni navaden komet, saj ima vsaj 12 različnih nepravilnosti, ki kažejo, da je tri milje dolg objekt morda umetno ustvarila nezemeljska inteligenca.

Skupina ameriških vojaških veteranov je pred kongresom pričala o tajnih vladnih programih.

Četrta skrivnost je iz Egipta. Italijanski raziskovalci so marca zatrdili, da so odkrili veliko podzemno mesto, ki se razteza več kot 1200 metrov neposredno pod piramidami v Gizi. Trditev je nastala na podlagi radarskih impulzov, ki se uporabljajo podobno kot sonar za kartiranje globin oceana. Vendar raziskovalci fizičnih dokazov še niso pripravili. Peta skrivnost je povezana z ameriško vlado, ki naj bi menda resno razmišljala, da razkrije zaupna poročila o NLP in nezemljanih. Septembra je skupina ameriških vojaških veteranov pred kongresom pričala o tajnih vladnih programih, ki naj bi imeli dokaze, da NLP in nezemljani obstajajo. V enem od videoposnetkov naj bi bil ameriški vojaški dron, ki izstreli raketo na NLP, ta pa se odbije od izjemno naprednega plovila. Del javnosti pričakuje, da je popolno javno razkritje o nezemljanih pred vrati.