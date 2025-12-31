  • Delo d.o.o.
NA ŠKOTSKEM

To svetovno znano pošast so letos opazili kar petkrat (VIDEO)

Nekateri jo opisujejo kot tjulnja ali mroža, drugi so videli zgolj njeno glavo.
Jezero Ness je prav zaradi pošasti postalo turistična atrakcija. FOTO: Rpeters86/Getty Images
Jezero Ness je prav zaradi pošasti postalo turistična atrakcija. FOTO: Rpeters86/Getty Images
B. K. P.
 31. 12. 2025 | 13:44
 31. 12. 2025 | 14:00
2:52
A+A-

Najbrž ste že slišali za legendarno pošast, ki naj bi živela v globinah škotskega jezera Ness, posledično se je je tudi prijel vzdevek Nessie. Vsake toliko se pošast odloči, da se bo prikazala na gladini velikega jezera, da ne bi ljudje nanjo povsem pozabili. In letos se je to zgodilo kar petkrat. Mitično bitje je že stoletja stalnica škotskih ljudskih pripovedi, svetovno pozornost pa je pritegnilo leta 1933, ko je bila posneta prva domnevna fotografija Nessie. Od takrat je uradni register opažanj pošasti iz jezera Ness zabeležil kar 1165 opažanj.

Zloglasna Nessie
Zloglasna Nessie

Letos so Nessie prvič opazili 22. marca, ko je par iz Londona v vodi zagledal skrivnostno »grbo«. »Najprej sem zaslišal zelo tih zvok pljuskanja, kot da bi se nekaj neopazno zarezalo v vodo, in to je pritegnilo mojo pozornost na južno stran jezera. Tam sem videl nekaj, kar se je premikalo po vodi, med 40 in 50 metri stran od naju. Bilo je svetlejše od skorajda črne vode okoli njega, a v mraku je bilo nemogoče določiti odtenek,« je bitje opisal Londončan, ki ga je primerjal z ogromnim tjulnjem ali mrožem.

Dva meseca pozneje, maja, je obiskovalec poročal o »dolgem in tankem« bitju, ki je na površje pokukalo med valovi, ki jih je za seboj pustil čoln. Avgusta je pošast videl domačin, nato pa sta Nessie oktobra opazila še dva obiskovalca tega idiličnega škotskega jezera. Eden od njiju, ki ga je na Škotsko zaneslo iz domačega Teksasa, je dogodek za britanske medije opisal takole: »Prvič sem videl Nessie in sem si mislil, vau, točno takšna je kot na fotografijah, ki sem jih videl na spletni strani, kjer objavljajo opažanja. Ni bilo videti kot val, ampak kot glava nečesa. V vodi je ustvarila izrazit vzorec, ki ga nisem videl nikjer druge, kot nekakšna sled je bil videti vzorec. In potem je izginilo.«

Pri nas sicer jezero, kjer naj bi živela Nessie večinoma poznamo pod izvirnim imenom Loch Ness, loch pa v gelščini, jeziku, ki ga med drugim govorijo na Škotskem, pomeni jezero. 

Najstarejše omembe pošasti iz jezera Ness segajo daleč nazaj, v zgodnje srednjeveške zapise. V 6. stoletju naj bi kronike opisovale nenavadno bitje v vodi reke Ness, ki je povezana z jezerom. Legenda je nato za dolgo časa potihnila, dokler ni znova eksplodirala v 20. stoletju. Znanstveniki vedno znova sicer poskušajo videnja ljudi racionalizirati in pojasniti kot naravne pojave, valove ali živali, a legenda je premočna, prav tako kot potreba ljudi, da bi verjeli v čudeže in nadnaravno. 

