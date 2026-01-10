  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SRHLJIVE NAPOVEDI

Točen datum »konca sveta« je napovedala srhljiva enačba, prišel naj bi bil kmalu.

Novembra 1960 je ugledna revija Science objavila delo treh raziskovalcev z Univerze Illinois – Heinza von Foerstera, Patricie M. More in Lawrencea W. Amiota – ki so opozorili na možen globalni kolaps v petek, 13. novembra 2026.
FOTO: Mppriv Getty Images/istockphoto
FOTO: Mppriv Getty Images/istockphoto
S. U.
 10. 1. 2026 | 09:35
3:29
A+A-

Nešteto je napovedi o koncu sveta – ena najzgodnejših je zapisana pred skoraj 4800 leti, ko se je pisec iz starodavne Asirije pritoževal nad padcem moralnih vrednot mlajše generacije, kar je po njegovem mnenju napovedovalo zlom civilizacije. Od takrat do danes se apokaliptična opozorila redno ponavljajo, največkrat brez kakršnekoli znanstvene podlage, poroča Mirror.

Večina takšnih preroštev je prihajala od verskih voditeljev in prerokov. Od judovskega vodje Simona bar Giore, ki je verjel, da bo svet izginil okoli leta 70, do sodobnih pridigarjev, ki so konec sveta napovedovali še lani jeseni. A eno opozorilo, predstavljeno pred več kot šestimi desetletji, še danes vzbuja nelagodje, ker ima določeno znanstveno težo. Novembra 1960 je ugledna revija Science objavila delo treh raziskovalcev z Univerze Illinois – Heinza von Foerstera, Patricie M. More in Lawrencea W. Amiota – ki so opozorili na možen globalni kolaps v petek, 13. novembra 2026.

Njihova vizija konca sveta ni vključevala jedrske vojne, udara asteroida ali supervulkanov, temveč problem, ki se mu je bistveno težje izogniti: prenaseljenost. Znanstveniki so analizirali demografske trende zahodnega sveta in sklenili, da medicinski napredek dramatično pospešuje rast svetovnega prebivalstva. Po njihovih izračunih naj bi število ljudi na planetu prav okoli leta 2026 “težilo v neskončnost”, kar bi povzročilo globalno pomanjkanje hrane in virov. Leta 1960 so na Zemlji živele približno tri milijarde ljudi. Danes, na pragu leta 2026, ta številka presega osem milijard, znakov resnega upočasnjevanja rasti pa še ni videti. Ocene demografov kažejo, da bi svetovno prebivalstvo lahko začelo upadati šele okoli leta 2080.

Ta ideja ni nova. Britanski ekonomist Thomas Malthus je že leta 1798 opozarjal, da bo človeštvu neizogibno zmanjkalo hrane, ker prebivalstvo raste eksponentno, medtem ko proizvodnja hrane narašča precej počasneje. Čeprav se je za zdaj pokazalo, da tehnološki in kmetijski napredek uspeva slediti rasti populacije, strah pred »maltuzijansko krizo« še vedno tli.

Zanimivo je, da se nekateri najbogatejši ljudje na svetu obnašajo, kot da takšen scenarij ni nemogoč. Mark Zuckerberg naj bi porabil skoraj 190 milijonov dolarjev za ogromno posestvo na Havajih, kjer gradi luksuzni kompleks s podzemnim bunkerjem, lastno energijo in zalogami hrane. Jeff Bezos je kupil nepremičnine na izjemno varni lokaciji na Floridi, Larry Ellison pa je praktično prevzel ves havajski otok Lanai.

Čeprav zveni kot zaplet znanstvenofantastičnega filma, te naložbe odpirajo vprašanje: se nekateri pripravljajo na scenarij, v katerem bodo hrana, prostor in varnost postali najdragocenejše valute? Bo leto 2026 res prelomno ali pa le še en datum v dolgi zgodovini neuresničenih apokaliptičnih napovedi - to bo še pokazal čas.

Več iz teme

konec svetanapovedi
ZADNJE NOVICE
11:25
Bulvar  |  Domači trači
NOVI MEJNIK

Andrej Šifrer bi rad enkrat nekaj skupaj naredil (FOTO)

V Kranju se je zgodilo nekaj, česar v bližnji glasbeni zgodovini Slovenije ne pomnimo: zažgoleli so himno združevanja in spoštovanja.
10. 1. 2026 | 11:25
11:15
Novice  |  Slovenija
PREVEČ DELA?

Ko si »prezahteven«: Niko (17) zaradi invalidnosti izključili z ekskurzije v Rim

Nika je stara 17 let. Je dijakinja, sošolka, najstnica z željami, sanjami in voljo, da bi videla in doživela vse, kar bodo njeni sošolci. Žal pa nič od tega ni samoumevno, dokler si najprej viden kot problem - šele na to pa kot človek.
10. 1. 2026 | 11:15
10:45
Novice  |  Slovenija
DAROVAL BO SVETO MAŠO

Piranski župnik Zorko Bajc bo kar dvakrat maševal v znameniti Sagrado Familio

Zorka Bajca cenijo zaradi pristnosti, dostopnosti in čuta za ljudi. V Barcelono skupaj z upokojenim škofom in pevskim zborom.
Janez Mužič10. 1. 2026 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
ŠPORTNA DRUŽINA

Pri Rogličevih tečejo, Lev že brusi pete (Suzy)

Odgovorna očka in mamica bdita nad zavedanjem, da je osnova vsega zdrav duh v zdravem telesu.
10. 1. 2026 | 10:25
09:45
Novice  |  Slovenija
JANUARSKO VREME

V ponedeljek še en leden dan: v torek pa že preobrat?

Zmerno do pretežno oblačno bo.
10. 1. 2026 | 09:45
09:35
Bulvar  |  Zanimivosti
SRHLJIVE NAPOVEDI

Točen datum »konca sveta« je napovedala srhljiva enačba, prišel naj bi bil kmalu.

Novembra 1960 je ugledna revija Science objavila delo treh raziskovalcev z Univerze Illinois – Heinza von Foerstera, Patricie M. More in Lawrencea W. Amiota – ki so opozorili na možen globalni kolaps v petek, 13. novembra 2026.
10. 1. 2026 | 09:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki