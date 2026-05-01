Trdi, da je prišel iz prihodnosti, in opozarja ljudi: »Bogati se že pripravljajo, tema prihaja 6. junija«

Na družbenih omrežjih je danes mogoče najti dobesedno vse – od koristnih nasvetov do bizarnih, popolnoma neverjetnih in težko preverljivih posnetkov ter zgodb. Prav takšen posnetek s TikToka je v zadnjih dneh pritegnil pozornost uporabnikov. Moški, ki zase trdi, da je »potnik skozi čas« oziroma da je »prišel iz leta 2582«, je podal precej dramatično »napoved« – da bo Zemlja kmalu doživela »tridnevno popolno temo«.

V viralnem videu ljudi poziva, naj se pripravijo na kot pravi, »72 ur popolne teme«. Njegov profil na TikToku spremlja več kot 636.000 uporabnikov, njegove objave pa so zbrale okoli sedem milijonov všečkov. Video, v katerem govori o »globalni temi«, si je ogledalo več kot 425.000 ljudi. V opisu videa piše: »Verjeli ali ne, to se je zgodilo 6. junija 2026. Tega dne bo Zemlja vstopila v tri dni teme.«

V posnetku podaja tudi dodatna »navodila«, pri čemer trdi: »Ne glejte v nebo in svetlobo, ki prihaja iz piramid. Ne uporabljajte nobene umetne razsvetljave razen sveč.« Avtor posnetka opozarja sledilce, da morajo biti »pripravljeni«, in da naj v teh treh dneh »ostanejo v zaprtih prostorih«.

»To ni resnično«

Kmalu so se začeli vrstiti komentarji, številni pa so zahtevali dodatna pojasnila, zlasti glede trditev o »svetlobi iz piramid« in možnih posledicah. Samooklicani »potnik skozi čas« je odgovoril: »Podrobneje bom razložil. To bi moralo razjasniti vse vaše dvome.«

Kljub temu je večina uporabnikov izrazila dvom v njegovo zgodbo. »To ni resnično. Že prej je objavljal podobne stvari, ki se nikoli niso uresničile, potem pa je posnetke izbrisal,« je zapisala ena izmed uporabnic. Čeprav takšne vsebine hitro postanejo viralne, je pomembno poudariti, da ni nobenih verodostojnih dokazov, ki bi potrjevali te trditve, zato jih je treba razumeti kot del spletnega senzacionalizma, ne pa kot napoved prihodnjih dogodkov, poroča Telegraf.rs.

Preberite si: