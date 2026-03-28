Tri leta garala in shujšala 60 kg, nato pa doživela hladen tuš

Naya Khan iz Birminghama se je vse življenje borila s prekomerno težo, nato pa se je resno odločila, da se znebi odvečnih kilogramov. Po treh letih trdega dela je 19-letnica na spletu ponosno oznanila, da ji je uspelo. Toda namesto aplavza je doživela hladen tuš. »Prejela sem veliko sporočil, v katerih so me obtoževali laži in uporabe injekcij, čeprav sem jasno povedala, da se k temu nikoli nisem zatekla. Delila sem vse, kar sem storila za hujšanje, s foto- in videodokazi, a sem še vedno tarča obtožb,« ne more verjeti lastnica salona Schon Aesthetic and Laser, ki vztraja, da sta za njeno preobrazbo zaslužni telovadba in disciplina.

Samo s hrano sem lahko omilila bolečino.

In ni bilo lahko. »Preden sem shujšala, sem bila le dekle, ki je stalo v ozadju in na katero so se ljudje spomnili le, ko se je bilo treba komu posmehovati. Nikoli nisem bila samozavestna, in zaradi tega sem postala čustvena razvalina. Teža mi je prevzela misli – a le s hrano sem omilila bolečino,« se spominja začaranega kroga, ki ji ga je končno uspelo presekati.

Začela je telovaditi in korenito je spremenila prehrano. »Večino dni sem preživela v telovadnici, vendar je bil moj glavni poudarek na prehrani. Vedela sem, da se moram osredotočiti nanjo, če želim resnično spremembo. Omejila sem sladkarije in zmanjšala porcije, uživala pa sem polnovredna živila. Kot gurmanka sem morala biti resnično predana svojim ciljem, da se ne bi vrnila k starim navadam,« priznava. Pred hujšanjem je tehtala že 148,8 kilograma, danes tehta 86,2 kilograma. Odločna samostojna podjetnica ima jasno sporočilo za svoje kritike in tiste, ki želijo shujšati tako kot ona: »Bodite potrpežljivi in to naredite pravilno, zakaj bi goljufali? Kalorični deficit, dvigovanje uteži in kardio so vaši najboljši prijatelji pri hujšanju,« sporoča.