Trump, Ronaldo, papež, Jackson, Messi, ... ne boste verjeli, koga je umetna inteligenca izbrala kot najbolj znano osebo na svetu (FOTO)

Ali lahko umetna inteligenca prepozna, kdo je najbolj znana oseba na svetu? Prav to je poskušal ugotoviti uporabnik družbenega omrežja X, ki je klepetalnemu robotu Groku, ki ga je ustvarilo podjetje xAI v lasti Elona Muska, dal nenavadno nalogo. Objavil je fotografijo osmih znanih osebnosti in ga prosil, naj odstrani najbolj znano osebo na fotografiji. Grok ni dolgo okleval in je izbral portugalskega nogometaša Cristiana Ronalda.

Na fotografiji so bile sicer nekatere najbolj znane osebe iz sveta športa, politike, glasbe, interneta in poslovanja. Poleg Ronalda so bili tam še Lionel Messi, pokojni glasbenik Michael Jackson, ameriški predsednik Donald Trump, Elon Musk, papež Leon XIV., priljubljeni YouTuber MrBeast in nigerijska milijarderka Aliko Dangote.

Grok je svojo izbiro utemeljil s trditvijo, da je Ronaldo po nedavnih svetovnih lestvicah priljubljenosti na vrhu seznama pred vsemi osebami na fotografiji. Odgovor je zanimiv prav zato, ker je težko najti univerzalno merilo, s katerim bi lahko zanesljivo ugotovili, kdo je najbolj znana oziroma priljubljena oseba na planetu. Ko gre za digitalno priljubljenost, je Cristiano Ronaldo zagotovo eden največjih fenomenov današnjega časa. Portugalskega nogometaša spremljajo po vsem svetu, njegova priljubljenost pa je že zdavnaj presegla meje športa. Na različnih družbenih omrežjih je zbral več kot milijardo sledilcev, zaradi česar je eden najvplivnejših posameznikov v digitalnem svetu.

Nogomet je poleg tega eden najbolj priljubljenih športov na planetu, zato ima Ronaldo oboževalce v številnih državah in med različnimi generacijami. Vendar pa veliko število sledilcev ne pomeni nujno, da je zaradi tega nekdo najbolj prepoznavna oseba na svetu. Priljubljenost se lahko meri s številom sledilcev, pa tudi internetnimi iskanji, medijsko pokritostjo, prepoznavnostjo ali dolgoročnim vplivom na družbo in kulturo. Različna merila lahko dajo povsem drugačne rezultate.