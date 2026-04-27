Trumpu se smeji cel svet: »rešil osem ljudi«, v resnici pa ...

Spletni spor med Donaldom Trumpom in Iranom se je zaostril, ko so iranske oblasti ameriškega predsednika obtožile nasedanja lažnim novicam. Trump je namreč javno trdil, da je s svojim posredovanjem rešil osem Irank pred smrtno kaznijo, vendar so iranski uradniki hitro razkrili, da ženske na fotografijah sploh ne obstajajo.

Trump je na svojem omrežju Truth Social zaprosil iranske voditelje, naj prizanesejo osmim ženskam, ki naj bi jih čakalo obešanje. Poziv je podkrepil s fotografijami urejenih žensk, kar je takoj sprožilo vprašanja o njihovi identiteti. Kmalu zatem je celo razglasil uspeh in sporočil, da so oblasti po njegovem zahtevku preklicale usmrtitve. Iransko veleposlaništvo v Savdski Arabiji je te navedbe zavrnilo kot nesmiselne. Pojasnili so, da teh oseb ni v njihovih zapisih, ker so bile ustvarjene z algoritmi umetne inteligence. »Trump je rešil osem ljudi, ki jih je ustvarila umetna inteligenca,« so posmehljivo zapisali na družbenih omrežjih.

Izgubljanje stika z realnostjo v spletni vojni

Iran, ki se v preteklosti ni tako pogosto posluževal tovrstnih spletnih provokacij, je tokrat uporabil orodja, ki jih običajno pripisujejo Trumpu: viralne odzive in neposredno zasmehovanje nasprotnika. Celotna situacija priča o tem, da je meja med resničnimi dogodki in računalniško generiranimi podobami vse bolj zabrisana, lažnim podobam pa lahko nasede celo predsednik svetovne velesile.