Truplo padlo iz mrliškega vozila! Voznik mislil, da je povozil človeka

Moški, ki se je peljal po eni od ulic v mestu Stalowa Wola na jugovzhodu Poljske, je zaradi rjuhe na vetrobranskem steklu izgubil vidljivost. Ko je rjuha zdrsnila s šipe, je na cestišču zagledal truplo. Nekaj trenutkov je celo mislil, da je človeka zbil. A izkazalo se je, da je bila ženska mrtva, še preden jo je Poljak zagledal, padla je iz mrliškega vozila, ki je vozilo pred nesrečnim Poljakom. Lokalni mediji so objavili fotografijo trupla, ki leži na prehodu za pešce, kar za žalujočo družino gotovo ni bila najbolj prijetna podoba.

Voznik je mislil, da je povozil človeka.

Pogrebni zavod Hades je prevzel odgovornost in se takoj opravičilo vpletenim. »Z globokim obžalovanjem sporočamo, da je zaradi nepričakovane tehnične okvare električne ključavnice prtljažnih vrat v pogrebnem vozilu med prevozom posmrtnih ostankov prišlo do neljubega dogodka, ki ne odraža visokih standardov naše družbe, naše globoke empatijo do družin pokojnikov in spoštovanje, ki ga vedno izkazujemo pokojnikom,« je družba zapisala v izjavi, objavljeni na svoji spletni strani.

Sporočili so tudi, da so o dogodku nemudoma obvestili družino pokojnice in še, da je vozilo upravljal zaposleni z nekajletnimi izkušnjami. Direktorica podjetja Karolinę Sztyber je zagotovila, da bodo vse avtomobile nemudoma tehnično pregledali, da se kaj podobnega ne bo več zgodilo.