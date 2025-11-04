  • Delo d.o.o.
NOČNA DRAMA NA NEBU

Tujci na obisku? Skrivnostni objekt zdaj viden z Zemlje!

NASA prikriva resnico? Je nezemeljski objekt pred našimi očmi?
FOTO: Nasa/jpl-caltech Via Reuters
FOTO: Nasa/jpl-caltech Via Reuters
A. G.
 4. 11. 2025 | 18:58
2:32
Skrivnostni objekt, ki je med znanstveniki sprožil številne razprave, je znova viden z Zemlje, saj se oddaljuje od Sonca. Morda že poznate 3I/ATLAS – nezemeljski komet, ki že od odkritja julija zmede znanstvenike, ko so ga opazili, kako drvi skozi vesolje.

Čeprav ga je NASA označila za komet iz drugega osončja, je bil eden od znanstvenikov še posebej glasen pri izražanju prepričanja, da bi lahko šlo za znak nezemeljskega življenja zaradi nenavadnega obnašanja objekta.

Harvardski teoretični fizik Avi Loeb trdi, da bi lahko šlo za vesoljsko plovilo tujcev. Predlaga, da bi se lahko razkrilo, ko se je skrivno premikalo za Soncem, izven vidnega polja Zemlje, v zadnjih dveh tednih.

Prejšnji teden je 3I/ATLAS dosegel perihelij – najbližjo točko Soncu, kar jo bo kdaj dosegel. Zdaj se oddaljuje od goreče krogle plazme in je znova viden z našega planeta.

Kako lahko opazujemo 3I/ATLAS?

Če vas radovednost premaga in želite skrivnostno vesoljsko skalo videti sami, potrebujete le teleskop ali dober par daljnogledov.

Vstati boste morali zelo zgodaj (ali ostati budni zelo pozno, odvisno od vašega načina življenja), da boste opazovali nebo pred zoro. Na srečo bo november dober mesec za opazovanje objekta.

»November bo idealen mesec za opazovanje kometa 3I/ATLAS, redkega medzvezdnega obiskovalca, ki bo svetil blizu Venere in svetle zvezde Spica v ozvezdju Device,« je za IFLScience povedal dr. Franck Marchis, višji astronom in direktor državljanske znanosti pri inštitutu SETI.

Če niste vešči branja zvezdnih kart, lahko za iskanje kometa uporabite aplikacije za opazovanje neba, kot so SkySafari, Stellarium ali Sky Tonight.

»Kometi so nepredvidljivi, zato se lahko njihova svetlost po periheliju spremeni – kar pomeni, da je to morda vaša najboljša priložnost, da ga ujamete,« je dodal Marchis.

Medtem ko NASA vztrajno zatrjuje, da komet ne predstavlja nikakršne grožnje Zemlji, je Loeb ameriško vesoljsko agencijo obtožil, da se »pretvarja, da je odrasla v sobi«, namesto da bi resno preiskala možnost, da objekt skriva več, kot je videti na prvi pogled.

Trdi, da NASA ni objavila najboljših posnetkov 3I/ATLAS, ker naj bi prikrila kakršenkoli dokaz o »tujskem pogonskem sistemu«, poroča LADbible.

