Turisti na Krku naročili le palačinke, sledil je šok

Nenavaden zaplet v priljubljeni restavraciji na otoku Krku je sprožil burno razpravo na družbenih omrežjih in znova odprl vprašanje pravil ter bontona v gostinstvu. Štirje madžarski turisti naj bi morali zapustiti lokal, potem ko so sredi večerne gneče naročili zgolj sladico.

Po besedah matere enega od mladeničev, ki jih povzema madžarski portal Daily News Hungary, je četverica približno 15 minut čakala na prosto mizo. Ko je prišel natakar, je vsak od njih naročil porcijo palačink za sedem evrov. Skupni račun bi tako znašal 28 evrov, vendar naj bi se natakar burno odzval, ker so v času največje gneče zasedli mizo le zaradi sladice, medtem ko so drugi gostje čakali pred restavracijo. Na koncu naj bi jih prosil, naj mizo zapustijo in odidejo.

Primer razdelil javnost

Dogodek je sprožil povsem različne odzive. Kritiki restavracije menijo, da je bilo ravnanje osebja nedopustno. Opozarjajo, da 28 evrov ni zanemarljiv znesek in da bi moral imeti vsak gost pravico sam izbrati, kaj bo naročil.

Na drugi strani zagovorniki gostinca poudarjajo, da miza za štiri osebe v vrhuncu turistične sezone prinese precej več prihodka, če gostje naročijo celoten obrok. Dodajajo, da so podobne prakse znane tudi v državah, kot sta Italija in Španija.

Zakonsko določene minimalne porabe ni

Po dogodku se je oglasila tudi predstavnica Hrvaške turistične skupnosti na Madžarskem Mira Horváth. Pojasnila je, da na Hrvaškem ni zakonskega pravila, ki bi določalo minimalno porabo na gosta. Gostinci pa morajo jasno navesti pogoje svoje storitve in cenik ter se jih tudi držati.

Pri Hrvaški turistični skupnosti so izrazili obžalovanje zaradi neprijetnosti in primer označili za osamljen dogodek. Dodali so, da lahko nezadovoljni gostje pritožbo naslovijo neposredno na gostinca ali na državni inšpektorat.