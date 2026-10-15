Učiteljica (42) ostala brez službe zaradi žgečkljivih vsebin, nato se je zgodil nepričakovan preobrat (VIDEO)

Sheena Sittner, 42-letna nadomestna učiteljica iz ameriške zvezne države Missouri, trdi, da je izgubila možnost nadaljnjega dela v šoli, potem ko so šolski predstavniki izvedeli za njen profil na platformi OnlyFans. Za takšen dodaten zaslužek se je odločila zaradi finančnih težav, saj je s poučevanjem zaslužila precej manj. Zdaj opozarja, da bi morale biti učiteljske plače višje.

Dve leti je kot nadomestna učiteljica delala v šolskem okrožju Parkway v predmestju St. Louisa, in sicer prek agencije za zaposlovanje. Kot zatrjuje, ji je agencija po razkritju njenega spletnega ustvarjanja prenehala ponujati delo.

Sittnerjeva je za ameriški časnik The Washington Post pojasnila, da se je za ustvarjanje vsebin na OnlyFansu odločila predvsem zaradi denarja. Ob delu namreč študira kriminalistiko, stroški šolanja in odplačevanja študentskih posojil pa so postajali vse večje finančno breme.

Razlika med zaslužkoma je bila precejšnja. Kot nadomestna učiteljica je na dan zaslužila 140 dolarjev oziroma približno 120 evrov, medtem ko je na OnlyFansu enak znesek zaslužila v približno eni uri. »To nam je prineslo občutno izboljšanje finančnega položaja,« je povedala.

Sittnerjeva je poročena in mati treh otrok, starih 22, 18 in devet let. Njen najmlajši otrok obiskuje prav osnovno šolo, na kateri je tudi sama poučevala.

V pogovoru za lokalno televizijo je bila glede svoje odločitve zelo neposredna. »Če bi bili učitelji bolje plačani, se ženskam ne bi bilo treba zatekati k ustvarjanju spletnih vsebin. Seks se prodaja,« je dejala.

Po njenih besedah ji je eden od vodilnih v agenciji povedal, da so prejeli pritožbe zaradi njenih dejavnosti na spletu.

Šola: Ni bila neposredno zaposlena pri nas

Iz šolskega okrožja Parkway so poudarili, da Sittnerjeva ni bila njihova neposredna uslužbenka, temveč je delo opravljala prek agencije Kelly Services. »Sheeno je agencija Kelly Services zaposlila kot nadomestno učiteljico, v preteklem šolskem letu pa je bila razporejena na eno od osnovnih šol v našem okrožju. Za konkretna vprašanja o njeni zaposlitvi ali delovnem statusu se obrnite na agencijo Kelly Services,« so sporočili.

Oglasili so se tudi pri Kelly Education, kjer so poudarili, da je varnost učencev njihova prednostna naloga. Zagotovili so, da vse pritožbe, povezane z njihovimi zaposlenimi, obravnavajo resno ter v sodelovanju s šolami poskrbijo za hiter in ustrezen odziv.

»Računi ne prenehajo prihajati samo zato, ker imate radi svoje delo«

Sittnerjeva meni, da je bila zaradi svojih zasebnih spletnih dejavnosti neupravičeno kaznovana. Poudarja, da je delo v šoli vedno ločevala od vsebin, ki jih je objavljala na OnlyFansu. »Iskreno verjamem v svobodo govora. Obsojanje, ki ga ženske doživljajo zaradi objavljanja spletnih vsebin, je naravnost grozljivo,« je povedala.

Priznava, da se je zavedala možnosti, da bodo njene spletne vsebine, ki jih objavlja že več kot dve leti, nekega dne postale znane širši javnosti. Kljub temu ni pričakovala, da bo zaradi tega ostala brez možnosti poučevanja na šoli, ki jo obiskuje tudi njen otrok. Ob tem je odgovorila še tistim, ki menijo, da se ljudje za učiteljski poklic ne odločajo zaradi denarja.

»Ljudje pravijo: 'Saj vendar ne poučujete zaradi plače.' To drži, toda računi ne prenehajo prihajati samo zato, ker imate radi svoje delo. Bank tega ne zanima.«

Po izgubi službe ji je priljubljenost na OnlyFansu močno narasla

Celotna zgodba pa je dobila tudi nekoliko nepričakovan razplet. Ko so mediji začeli poročati o njenem domnevnem odpuščanju, je zanimanje za njen profil na OnlyFansu močno naraslo. Po njenih besedah se je število zainteresiranih naročnikov tako povečalo, da je moral njen mož, ki skupaj z njo prav tako ustvarja vsebine za platformo, zmanjšati obseg svojega rednega dela.

Zakonca sta se namreč morala prilagoditi nenadnemu povečanju povpraševanja. Tako je Sittnerjeva po izgubi možnosti za delo v šoli na drugi strani doživela nepričakovan porast zanimanja za svojo spletno dejavnost.