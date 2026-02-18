Udomačila golobico in jo naučila celo uporabljati stranišče

Večina ljudi si za živalskega družabnika omisli psa ali mačko, 26-letna Abby Jardine iz Brooklyna pa si je za ljubljenčka izbrala golobico. Pidge se skupaj z gospodarico vozi z Uberjem, hodi na kosila, zabave in potovanja, pri tem pa sedi v elegantni usnjeni torbici, kot bi bila najnovejši modni dodatek. Abby je golobico našla maja 2023 ob kupu smeti blizu svojega stanovanja. »Bila je stara komaj tri tedne. Prestrašena, sama in še ni znala leteti,« se spominja Abby. Sprva je razmišljala, da bi mladiča oddala v rehabilitacijski center za divje ptice Wild Bird Fund, a si je premislila. Čeprav nikoli prej ni imela goloba, se je odločila, da ga obdrži. Golobico je poimenovala Pidge. Sprva je mislila, da gre za samčka, a se je izkazalo, da je samička. »Ko sem videla, kako prijazna in ljubka je, sem vedela, da bo ostala z menoj,« pravi.

Pridržim jo nad školjko in opravi potrebo.

Največ začudenja ne sproža le dejstvo, da golobica živi v stanovanju in hodi v bare, temveč to, da jo je Abby naučila uporabljati stranišče. »Ko sva zunaj, jo vsakih 30 do 40 minut odnesem na stranišče, jo pridržim nad školjko in opravi potrebo,« razloži. Poskusila jo je navaditi na koš za smeti, a se ga boji. »Pravo stranišče ji je ljubše,« doda. Danes se po New Yorku sprehaja s Pidge v kremni usnjeni torbici. Če gre na večerjo ali pijačo s prijatelji, jo preprosto vzame s seboj. Čeprav imajo golobi v mestih slab sloves letečih podgan, Abby zatrjuje, da s svojo ljubljenko nikoli ni imela težav. »Zelo družabna in mirna je. Še nikoli naju niso vrgli iz bara ali restavracije,« poudarja. Njena zgodba je eksplodirala na TikToku, kjer ima več kot 2,2 milijona sledilcev.