Ujeli družino pošasti iz Loch Nessa?

Če gre verjeti očividcem, ima slovito škotsko jezero letos precej živahno sezono. V uradni register opažanj pošasti iz skrivnostnega Loch Nessa so jih v letu 2026 doslej vpisali 17, tudi nenavadne posnetke in opažanja, ki jih je težko zanesljivo razložiti. Najnovejše je še posebno nenavadno: tri skrivnostne oblike je ena od obiskovalk opazila kar na posnetku Google Earth. Julie Fraser iz severovzhodne Anglije je na spletnem zemljevidu pregledovala območje okoli Loch Nessa, saj se pripravlja na obisk Škotskega višavja. Ko je povečala posnetek, je v jezeru opazila tri podolgovate temne oblike. Spomnile so jo na jato kitov oziroma na nekaj z ukrivljenim hrbtom.

»Niso videti kot čolni in ni valov oziroma sledi za njimi,« je povedala za The Inverness Courier. Na drugem delu posnetka je namreč videti turistični čoln, za katerim ostaja dobro vidna sled na gladini. Pri treh skrivnostnih rečeh na posnetku pa je ni. Fraserjeva je posnetek prijavila uradnemu registru opažanj pošasti iz Loch Nessa. Za zdaj še ni potrjeno, ali bo v njem tudi uradno zabeležen. »Nisem ena tistih, ki povsod vidijo Nessie,« je poudarila Fraserjeva. Priznala je, da območja ne pozna tako dobro kot domačini, vendar jo je posnetek prepričal, da je na njem nekaj nenavadnega. Najbolj vznemirljiva se ji zdi možnost, da je odkrila kar družino Nessie.

Nessie so iskali z ladjami, sonarji, kamerami in celo podmornicami. A njenega obstoja še niso dokazali.

Med pregledovanjem spletne aplikacije je Angležinja zagledala nekaj vznemirljivega. FOTO: Google Earth/zajem Zaslona

Iz vode štrlela glava

Še bolj nenavadno srečanje se je zgodilo 25. julija, ko je lokalni mornar sredi jezera zagledal nekaj, kar je opisal kot veliko, za krokodila preveliko krokodiljo glavo, ki je štrlela iz vode. Od njega je bila oddaljena približno 100 metrov, opazil pa jo je približno dva kilometra zahodno od Glenmoristona. Moški je povedal, da je bila voda mirna in vidljivost dobra. Glava je hitro izginila, še preden jo je lahko fotografiral. »Potreboval sem nekaj minut, da sem razumel, kaj sploh gledam,« je opisal nenavadni trenutek.

Niso videti kot čolni in ni valov oziroma sledi za njimi.

Za zdaj torej ni nič bolj jasno, kot je bilo pred desetletji. V Loch Nessu še vedno videvajo skrivnostne reči, nihče pa ne more pojasniti, kaj so pravzaprav videli. Loch Ness je sicer drugo največje škotsko jezero po površini, zaradi svoje izjemne globine pa vsebuje več vode kot vsa škotska jezera skupaj. Razteza se skoraj 37 kilometrov skozi Škotsko višavje, njegove temne in pogosto motne globine pa so že desetletja idealno prizorišče za eno najbolj znanih skrivnosti sveta.

Prvo slovito poročilo o nenavadnem bitju sega v leto 1933, od takrat pa so Nessie iskali z ladjami, sonarji, kamerami in celo podmornicami. Dokaza, da v jezeru zares živi pošast, še vedno ni.