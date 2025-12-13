Ukradla čoln in uničila božična darila

V Velikem kanalu v Benetkah se je zgodila nenavadna nesreča. Dvajsetletna ženska je namreč ukradla dostavni čoln, naložen s paketi, ki je bil privezan ob obali. Po navedbah policije je čoln zagnala brez potrebnega znanja in se z njim namenila po kanalu, a je že po nekaj metrih izgubila nadzor ter trčila v zaščitno ograjo v bližini znamenitega mostu Rialto. Policija je žensko kmalu po dogodku prijela zaradi suma kraje plovila. Zakaj je mladenka sploh ukradla čoln in poskušala pobegniti po vodi, organi pregona še preiskujejo. Motiv za zdaj še ni znan, pristojni pa zaslišujejo tako osumljenko kot priče. Italijanski lokalni mediji medtem poročajo, da naj bi šlo za staro znanko policije.

Poškodovani most

Čoln je bil naložen z različnimi paketi, namenjenimi dostavi po mestu. Ob trčenju v ograjo je del tovora padel v vodo. Pristojne službe zdaj preverjajo, koliko pošiljk je bilo poškodovanih in ali jih bo sploh še mogoče dostaviti naslovnikom. V medijih se pojavljajo tudi navedbe, da naj bi šlo po večini za božična darila.

Ob trčenju v ograjo je del tovora padel v vodo.

Pristojni ocenjujejo tudi veliko materialno škodo na ograji ob mostu Rialto, na eni najbolj prepoznavnih turističnih znamenitosti Benetk. Natančen obseg škode na konstrukciji za zdaj še ni znan, lokalne oblasti pa poudarjajo, da jemljejo vsako poškodbo na mostu kot zelo resno, saj gre za del zgodovinsko zaščitenega prostora v središču mesta.