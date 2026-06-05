  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRADICIONALNI FESTIVAL

Ulice so zavzeli samuraji (FOTO)

Tradicionalni festival na Japonskem s tisočletnimi koreninami. Traja tri dni in vključuje na stotine jezdecev v oklepih.
Vrhunec festivala je boj za svete zastave. FOTOGRAFIJI: Yuichi Yamazaki/Afp
Vrhunec festivala je boj za svete zastave. FOTOGRAFIJI: Yuichi Yamazaki/Afp
A. J.
 5. 6. 2026 | 14:35
2:13
A+A-

Kdor se je konec maja mudil v Minamisomi na Japonskem, je lahko vsaj za hip dobil občutek, da se je vrnil daleč v preteklost. Mestne ulice so namreč od 23. do 25. maja zavzeli konjeniki v samurajskih oklepih, kakršni so po teh krajih jezdili že pred več kot tisočletjem.

Festival Soma Nomaoi velja za enega najstarejših in najbolj slikovitih konjeniških festivalov na Japonskem. Njegova zgodovina naj bi segala več kot 1000 let v preteklost, do Taire no Masakada, bojevnika iz 10. stoletja, ki velja za prednika klana Soma. Sprva naj bi šlo za vojaško vajo, pri kateri so se konjeniki urili v spretnosti, pogumu in obvladovanju konja. Danes festival ohranja spomin na slavno samurajsko obdobje.

Sodobni Soma Nomaoi traja tri dni in vključuje na stotine jezdecev v samurajskih oklepih, ki nosijo zastave svojih prednikov. Med najbolj znanimi prizori sta dirka oklepljenih jezdecev, pri kateri konji galopirajo po prizorišču Hibarigahara, in tekmovanje za svete zastave, v katerem se jezdeci poženejo za zastavami, ki jih izstrelijo visoko v zrak. Zadnji dan tradicionalno zaznamuje obred Nomakake pri svetišču Soma Odaka, v katerem ujamejo konja in ga slovesno posvetijo svetišču.

Konjeniki nosijo stare samurajske uniforme.
Konjeniki nosijo stare samurajske uniforme.

Soma Nomaoi so leta 1978 razglasili za pomembno nematerialno ljudsko kulturno dobrino Japonske. Festival je preživel tudi obdobja hudih pretresov. Po potresu, cunamiju in jedrski nesreči v Fukušimi marca 2011 je potekal v okrnjeni obliki, a je za domačine postal še močnejši simbol kulturne vztrajnosti in okrevanja regije. Od leta 2024 festival zaradi vse hujše poletne vročine, ki ogroža tako jezdece kot konje, ne poteka več v tradicionalnem poletnem terminu, temveč konec maja. Tudi letos je privabil velike množice. Na vrhuncu dogajanja se je ob progi in prizoriščih zbralo približno 40.000 gledalcev.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Japonskafestivalsamuraji
ZADNJE NOVICE
16:25
Bulvar  |  Domači trači
ZANIMIV IZZIV

Nepričakovano glasbeno povabilo, Jasno Kuljaj predlog presenetil

Prepoznavna televizijska voditeljica dokončnega odgovora pa še ni dala.
Roman Turnšek5. 6. 2026 | 16:25
16:20
Lifestyle  |  Izlet
PLANINSKI IZLETI

Kam na izlet v vročih dneh? Na te vrhove se lahko povzpnejo tudi otroci

Vremščica, Ratitovec, Krim in Visoki Mavrinc ponujajo prijetne pohode, osvežitev in razglede, ki jemljejo dih.
Mateja Florjančič5. 6. 2026 | 16:20
16:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAJ DOMA

Posušeni čopiči so zanič

Obstaja preprost trik, s katerim jih ohranimo še dolgo vlažne ter v polni pripravljenosti za nadaljevanje dela.
5. 6. 2026 | 16:00
15:45
Novice  |  Slovenija
ČASTITLJIVI JUBILEJ

Sto let že kotalijo žogo: presegli ljubiteljske okvire in resno zagrizli v igro

Ob okrogli obletnici cerkniškega nogometa jubilejna monografija.
Primož Hieng5. 6. 2026 | 15:45
15:37
Novice  |  Slovenija
KAJ PRIČAKOVATI

Tuji mediji so se razpisali o Janši: to pravijo o vrnitvi slovenskega »princa teme«

Skrbita jih predvsem vpliv na novinarje in odnos do Bruslja.
5. 6. 2026 | 15:37
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
TRADICIONALNI FESTIVAL

Ulice so zavzeli samuraji (FOTO)

Tradicionalni festival na Japonskem s tisočletnimi koreninami. Traja tri dni in vključuje na stotine jezdecev v oklepih.
5. 6. 2026 | 14:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA

S to tehniko dosežete videz, kot iz salona

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo.
2. 6. 2026 | 13:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Končno več denarja za podjetnike: poplačilo kreditov, nižje obresti in dodatna sredstva!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 15:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Novi Peugeot preseneča: slovenski kupci navdušeni!

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
4. 6. 2026 | 07:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Photo
Bulvar  |  Domači trači
PRESENEČENJE

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Šport  |  Športni trači
VIDEO

»Žalostno je iti sam na pivo«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
5. 6. 2026 | 13:35
Novice  |  Slovenija
TEŽKE RAZMERE

Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Prešerno poletje v Kranju 2026

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
PremiumPromo
Šport  |  Tekme
FRANJA

Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
5. 6. 2026 | 08:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DONOSNO

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
5. 6. 2026 | 07:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

So res tako ogrožene? Kaj lahko naredimo?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki