Ulice so zavzeli samuraji (FOTO)

Kdor se je konec maja mudil v Minamisomi na Japonskem, je lahko vsaj za hip dobil občutek, da se je vrnil daleč v preteklost. Mestne ulice so namreč od 23. do 25. maja zavzeli konjeniki v samurajskih oklepih, kakršni so po teh krajih jezdili že pred več kot tisočletjem.

Festival Soma Nomaoi velja za enega najstarejših in najbolj slikovitih konjeniških festivalov na Japonskem. Njegova zgodovina naj bi segala več kot 1000 let v preteklost, do Taire no Masakada, bojevnika iz 10. stoletja, ki velja za prednika klana Soma. Sprva naj bi šlo za vojaško vajo, pri kateri so se konjeniki urili v spretnosti, pogumu in obvladovanju konja. Danes festival ohranja spomin na slavno samurajsko obdobje.

Sodobni Soma Nomaoi traja tri dni in vključuje na stotine jezdecev v samurajskih oklepih, ki nosijo zastave svojih prednikov. Med najbolj znanimi prizori sta dirka oklepljenih jezdecev, pri kateri konji galopirajo po prizorišču Hibarigahara, in tekmovanje za svete zastave, v katerem se jezdeci poženejo za zastavami, ki jih izstrelijo visoko v zrak. Zadnji dan tradicionalno zaznamuje obred Nomakake pri svetišču Soma Odaka, v katerem ujamejo konja in ga slovesno posvetijo svetišču.

Konjeniki nosijo stare samurajske uniforme.

Soma Nomaoi so leta 1978 razglasili za pomembno nematerialno ljudsko kulturno dobrino Japonske. Festival je preživel tudi obdobja hudih pretresov. Po potresu, cunamiju in jedrski nesreči v Fukušimi marca 2011 je potekal v okrnjeni obliki, a je za domačine postal še močnejši simbol kulturne vztrajnosti in okrevanja regije. Od leta 2024 festival zaradi vse hujše poletne vročine, ki ogroža tako jezdece kot konje, ne poteka več v tradicionalnem poletnem terminu, temveč konec maja. Tudi letos je privabil velike množice. Na vrhuncu dogajanja se je ob progi in prizoriščih zbralo približno 40.000 gledalcev.