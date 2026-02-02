Kombi popolnoma umazan, a poglejte, kako je »očistil« registrsko tablico

Vožnja v zimskih razmerah ima svoje čare in slabosti. Ena od stvari, ki pozimi jezijo voznike, je poleg čiščenja snega in odstranjevanja ledu z vozila tudi to, kako hitro se avtomobili umažejo. Tisti s svetlimi avtomobili dobro vedo, kako močno se lahko njihovo vozilo umaže, podobne težave pa imajo tudi lastniki črnih avtomobilov.

Vozniki, ki jim je to pomembno, se bodo seveda odpravili v avtopralnico, da bi očistili svojega jeklenega konjička, enaka praksa pa pogosto ne velja za službena vozila. Tako je nekdo posnel službeni avtomobil med vožnjo, pri katerem je bil zadnji del tako umazan, da registrske oznake sploh ni bilo videti.

Poglejte, kako je »očistil« registrsko tablico

Ker to ni v skladu s prometnimi predpisi, je voznik našel posebno rešitev, zaradi katere je bila bolje vidna, ne da bi moral avtomobil oprati. S prstom je na umazanih vratih kombija prepisal številke z registrske tablice in tako osvojil srca uporabnikov družbenih omrežij.

Nekdo ga je fotografiral, posnetek pa je nato pristal na strani Squatting Slavs in Tracksuits, komentarji pod objavo pa razkrivajo, kako zelo je bilo ljudem takšno početje všeč. Nekateri so zapisali, da je rešitev preprosta, poceni in hitra, druge pa so navdušile luči, ki jih je narisal nad številkami, da bi bila registrska tablica še bolj vidna.