Uničili restavracijo, ker je poimenovana po kitajskem predsedniku

Skupina kitajskih državljanov je pred dnevi povsem uničila restavracijo v Južni Koreji, ki jo je lastnik poimenoval po kitajskem voditelju Xi Jinpingu. Posnetki nadzornih kamer iz restavracije v mestu Seongnam južno od prestolnice Seul prikazujejo štiri zamaskirane moške, ki so v zgodnjih jutranjih urah 24. septembra vdrli v prostore, razbijali pohištvo in škropili z lakom. S policije so sporočili, da so osumljenci stari med 20 in 40 leti in da naj bi po napadu pobegnili v Šanghaj in Jantai, mesto v kitajski provinci Shandong.

Želel je , da bi bila to najboljša kitajska restavracija v Južni Koreji.

Lastnik restavracije je po poročanju britanskega BBC povedal, da je ime Xi Jinping izbral, ker je »želel, da bi bila to najboljša kitajska restavracija« v Južni Koreji. Ob tem je izpostavil, da pri imenovanju »ni bilo političnega namena«. Restavracija deluje že osem let, šele v zadnjem letu pa so se pojavile zahteve po njenem preimenovanju. Denimo avgusta lani je pred napovedanim prihodom Xi Jinpinga na vrh azijsko-pacifiškega gospodarskega sodelovanja v Južni Koreji prejel na desetine telefonskih klicev s tovrstnimi zahtevami. Šlo je tako daleč, da so nekateri ljudje celo ponujali denar. »Ljudje, ki trdijo, da vodijo podjetja na Kitajskem, so predlagali velike vsote, če bi spremenili ime,« je lastnik restavracije povedal za The Chosun Daily. Aprila letos je nekdo celo vložil pritožbo pri južnokorejskem ministrstvu za intelektualno lastnino glede jedi na jedilniku v restavraciji z imenom Xi Jinping Special Rice, a ministrstvo ni ugotovilo nepravilnosti.

Tokratni napad je bil največji udarec doslej. Materialna škoda je znašala skoraj 10.000 evrov, restavracija pa je bila zaprta kar pet dni. Lastnik pravi, da njegova ekipa zdaj razmišlja o novem imenu.