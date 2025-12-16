Uri Geller: »Trump in Netanjahu dobivata informacije od Nezemljanov, visoka politika se pripravlja na obisk«

Julija letos so astronomi zaznali nenavaden medzvezdni objekt, sedaj poimenovan 3I/ATLAS, ki se zelo blizu Zemlje premika skozi naše Osončje. Gre za izjemno redek pojav – to je šele tretji doslej potrjeni objekt, ki izvira izven našega zvezdnega sistema. Po prvih ocenah naj bi bil velik približno kot tretjina New Yorka, njegove spremenljivke pa so hitro sprožile številna ugibanja, tudi takšna, ki segajo onkraj znanstvenih razlag.

Med najbolj šokantnimi komentatorji je izraelsko-britanski iluzionist Uri Geller, znan po dolgoletnih trditvah o stikih z nezemljani. Geller meni, da 3I/ATLAS ni zgolj komet, kot domneva večina znanstvenikov. Meni, da bi lahko šlo za objekt nezemljanskega izvora, povezan s tako imenovano 'Galaktično federacijo' – domnevnim zavezništvom naprednih nezemeljskih civilizacij.

Kaj pravi znanost?

NASA in večina astronomov objekt 3I/ATLAS trenutno razlagajo kot medzvezdni komet – torej ledeno telo, ki je nastalo v drugem zvezdnem sistemu in ga je v medzvezdni prostor potegnila gravitacija. Podobna primera sta bila opažena že leta 2017 in 2019. Takšni objekti so za znanost izjemno dragoceni, saj omogočajo vpogled v nastanek planetarnih sistemov zunaj sončnega. Kljub temu pa nekateri znanstveniki opozarjajo, da vse te informacije še niso povsem potrjene. Med njimi je tudi profesor Avi Loeb s Harvarda, priznani astrofizik, ki že več let zagovarja možnost, da bi lahko bili nekateri medzvezdni objekti umetnega izvora. Loeb sicer ne trdi neposredno, da gre za vesoljske ladje, poudarja pa, da znanost ne bi smela vnaprej izključevati nobene hipoteze.

Medtem Geller svoje prepričanje gradi na osebnih izkušnjah. Že desetletja trdi, da je pred približno 50 leti na tajni lokaciji NASE videl zamrznjena telesa nezemljanov, ki naj bi preživeli strmoglavljenje njihovega plovila. Po njegovih besedah naj bi bili ti nezemljani del Galaktične federacije, ki je v stiku tudi z izbranimi vladami in posamezniki na Zemlji. V tem kontekstu Geller meni, da je tudi 3I/ATLAS del iste civilizacije – morda kot prikrita opazovalna naprava ali raziskovalno plovilo, ki se le 'pretvarja', da je komet. Po njegovem prepričanju objekt ne predstavlja nevarnosti, imel naj bi miroljubne namene.

Kaj ima pri tem Trump?

Geller trdi tudi, da naj bi z vesoljsko ladjo redno vzdrževala stik tudi svetovna politika, vključno z nekdanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Po njegovem mnenju bi bil objekt že zdavnaj uničen, če bi predstavljal kakršnokoli nevarnost Zemlji. Za zdaj pa za te trditve seveda ne obstajajo nobeni preverljivi dokazi. Večina znanstvene skupnosti pa vseeno ostaja previdna in se do tovrstnih izjav raje ne opredeljuje.