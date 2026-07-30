V Beninu festival mask in vuduja: organizatorji želijo odpraviti napačna prepričanja o verovanju

Zvok afriških bobnov, ples in skrivnostne maske so v Porto-Novu ustvarili nepozabno vzdušje, ki ga je z užitkom vsrkavala vase večtisočglava množica. Festival mask je letos potekal tretje leto zapored, vse pa kaže, da je bil njegov glavni namen privabiti turiste in širšemu občinstvu približati značilno afriško kulturo, znova dosežen. V soboto in nedeljo so se na mestnih trgih in ulicah zvrstili nastopi svetih in posvetnih mask, plesne in glasbene predstave, delavnice ter strokovna konferenca. Vrhunec dogajanja je bila velika povorka, v kateri so se predstavile domače skupine in gostje iz tujine.

Omogoča nam, da oživimo svoje korenine in se ponovno povežemo z njimi.

Številne obiskovalce še posebno pritegne povezava festivala z vudujem. Ta je v zahodnih filmih pogosto predstavljen kot temačno čarovništvo, povezano s prekletstvi in nevarnimi obredi, vendar je takšna podoba močno popačena. Vudu oziroma vodun je v resnici stara zahodnoafriška vera, ki ima pomembno vlogo predvsem v Beninu, Togu in delih Nigerije. V središču je prepričanje, da svet poleg ljudi naseljujejo tudi božanstva, duhovi narave in predniki.

Posamezna božanstva so povezana z naravnimi silami in pojavi. Posebno mesto imajo umrli predniki. Verniki verjamejo, da lahko še naprej spremljajo svoje potomce, jih varujejo, usmerjajo ali opozarjajo pred nevarnostmi. Nekatere maske zato simbolizirajo prav vrnitev oziroma prisotnost duha umrlega človeka med živimi. Obredi običajno vključujejo bobnanje, petje, ples, molitve in daritve.

Skrivnostne maske so osrednja atrakcija festivala.

Eden od pomembnih ciljev festivala je prav odprava napačnih predstav, ki jih imajo številni zahodnjaki o vuduju. Organizatorji želijo pokazati, da ne gre za nekaj temačnega ali nevarnega, temveč za kompleksen sistem verovanja. Festival je prvo leto obstoja, leta 2024, privabil 40.000 ljudi.

»Festival je tudi prostor za razmislek. Omogoča nam, da oživimo svoje korenine in se ponovno povežemo z njimi,« je povedala Marie Akpotrossou, prefektinja departmaja Ouémé, v katerem leži Porto-Novo.

Navdušenja ni skrivala niti ena od obiskovalk. »Resnično veličastno je videti to mešanico tradicije in modernosti ter opazovati, kako se tradicija voduna odpira novemu občinstvu,« je dejala.