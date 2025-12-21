V Epsteinovih dosjejih tudi slika Billa Clintona v modri obleki in rdečih petah

Med tisoči na novo objavljenih dokumentov iz preiskave proti pokojnemu ameriškemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu se je znašla tudi fotografija, ki je znova razburila javnost. Prikazuje nenavaden portret nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, oblečenega v modro obleko, z nogami, nameščenimi čez naslonjalo stola, na nogah pa ima rdeče visoke pete. Slika, ki deluje provokativno in bizarno, je visela na steni Epsteinovega doma na Manhattnu. O portretu je prvi poročal britanski tabloid Daily Mail že leta 2019, ko mu je anonimni vir posredoval fotografijo iz notranjosti Epsteinove vile. Kot so takrat zapisali, je imel Epstein v svoji hiši na Upper East Sidu obešen nenavaden portret Clintona, ki ga prikazuje na stolu v Ovalni pisarni, obut je v rdeče pete in oblečen v modro obleko. Poza in oprava naj bi namigovali na Monico Lewinsky, slika pa je visela v prostoru ob stopnišču.

Razvpiti portret. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

Avtorica dela je avstralsko-ameriška umetnica Petrina Ryan-Kleid. Portret je prvič predstavila leta 2012 na zaključni razstavi ob diplomi na New York Academy of Art. Že oktobra istega leta pa so delo, brez njenega vedenja, fotografirali v Epsteinovem domu. Kako je slika tja prišla, takrat dolgo ni bilo znano. Po objavi članka v Daily Mailu se je oglasila tudi umetnica sama. Za Artnet News je pojasnila, da je sliko z naslovom »Parsing Bill« naslikala kot študentka, in da je šlo zgolj za študijsko nalogo. »To je bila le neumna šolska naloga, s katero sem želela vizualno prikazati sporočila, s katerimi smo bombardirani v zvezi s temi predsedniki,« je povedala. Dodala je, da jo je močno presenetilo, da je delo končalo v Epsteinovem domu. Slika je bila po njenih besedah prodana na dobrodelni dražbi, ki jo je organizirala akademija, za 1300 ameriških dolarjev, pri čemer ni vedela, kdo je kupec.

Medtem je portret Billa Clintona postal spletna senzacija. Originalno zgodbo danes spremlja tudi komercialna plat – reprodukcijo dela je mogoče tudi kupiti prek spleta. Bizarna pot »šolske naloge« tako še naprej buri domišljijo in odpira vprašanja o tem, kako in zakaj je končala na stenah enega najbolj razvpitih domov v ZDA.