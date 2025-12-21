  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BIZARNI PORTRET

V Epsteinovih dosjejih tudi slika Billa Clintona v modri obleki in rdečih petah

Delo avstralsko-ameriške umetnice Petrine Ryan-Kleid je viselo v Epsteinovi hiši na Upper East Sideu.
Bill Clinton z žensko na posesti pokojnega Epsteina. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
Bill Clinton z žensko na posesti pokojnega Epsteina. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
N. P.
 21. 12. 2025 | 18:08
2:34
A+A-

Med tisoči na novo objavljenih dokumentov iz preiskave proti pokojnemu ameriškemu spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu se je znašla tudi fotografija, ki je znova razburila javnost. Prikazuje nenavaden portret nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, oblečenega v modro obleko, z nogami, nameščenimi čez naslonjalo stola, na nogah pa ima rdeče visoke pete. Slika, ki deluje provokativno in bizarno, je visela na steni Epsteinovega doma na Manhattnu. O portretu je prvi poročal britanski tabloid Daily Mail že leta 2019, ko mu je anonimni vir posredoval fotografijo iz notranjosti Epsteinove vile. Kot so takrat zapisali, je imel Epstein v svoji hiši na Upper East Sidu obešen nenavaden portret Clintona, ki ga prikazuje na stolu v Ovalni pisarni, obut je v rdeče pete in oblečen v modro obleko. Poza in oprava naj bi namigovali na Monico Lewinsky, slika pa je visela v prostoru ob stopnišču.

Razvpiti portret. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters
Razvpiti portret. FOTO: U.s. Justice Department Via Reuters

Avtorica dela je avstralsko-ameriška umetnica Petrina Ryan-Kleid. Portret je prvič predstavila leta 2012 na zaključni razstavi ob diplomi na New York Academy of Art. Že oktobra istega leta pa so delo, brez njenega vedenja, fotografirali v Epsteinovem domu. Kako je slika tja prišla, takrat dolgo ni bilo znano. Po objavi članka v Daily Mailu se je oglasila tudi umetnica sama. Za Artnet News je pojasnila, da je sliko z naslovom »Parsing Bill« naslikala kot študentka, in da je šlo zgolj za študijsko nalogo. »To je bila le neumna šolska naloga, s katero sem želela vizualno prikazati sporočila, s katerimi smo bombardirani v zvezi s temi predsedniki,« je povedala. Dodala je, da jo je močno presenetilo, da je delo končalo v Epsteinovem domu. Slika je bila po njenih besedah prodana na dobrodelni dražbi, ki jo je organizirala akademija, za 1300 ameriških dolarjev, pri čemer ni vedela, kdo je kupec.

Medtem je portret Billa Clintona postal spletna senzacija. Originalno zgodbo danes spremlja tudi komercialna plat – reprodukcijo dela je mogoče tudi kupiti prek spleta. Bizarna pot »šolske naloge« tako še naprej buri domišljijo in odpira vprašanja o tem, kako in zakaj je končala na stenah enega najbolj razvpitih domov v ZDA.

Več iz teme

Bill ClintonJeffrey Epsteinslikabizarnopredsednikspolni predatorspolna zlorabapedofiltransvestit
ZADNJE NOVICE
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
CLAN DEL GOLFO

Vodja kartela spolno zlorabljal otroke, za Američane najhujši po Escobarju

ZDA na teroristični seznam uvrstile še kolumbijski narkokartel Clan del Golfo.
21. 12. 2025 | 19:00
18:13
Šport  |  Tekme
ENGELBERG

Domen Prevc odličen drugi, ni manjkalo veliko do svetovnega rekorda

Ryoyu Kobayashi je zmagovalec druge posamične tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev v švicarskem Engelbergu. Drugo mesto je pripadlo Domnu Prevcu.
21. 12. 2025 | 18:13
18:08
Bulvar  |  Zanimivosti
BIZARNI PORTRET

V Epsteinovih dosjejih tudi slika Billa Clintona v modri obleki in rdečih petah

Delo avstralsko-ameriške umetnice Petrine Ryan-Kleid je viselo v Epsteinovi hiši na Upper East Sideu.
21. 12. 2025 | 18:08
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: dan za odgovornost, nove ideje in globoko čustveno preobrazbo

Astrološka napoved za 22. december 2025.
Delo UI21. 12. 2025 | 18:00
17:39
Bulvar  |  Domači trači
LJUBLJANA

Robert Golob razkril, kje bo letos verjetno silvestroval in s kom

Verjetno bo silvestroval v Ljubljani na prostem. Tam bodo med drugim nastopili Vlado Kreslin, Vili Resnik in Niet.
21. 12. 2025 | 17:39
16:40
Bulvar  |  Suzy
ANŽE KOPITAR

Srčni Anže Kopitar: Mamo je ganil do solz (Suzy)

Anže je nedavno naznanil upokojitev in ob tem razkril, da bo po koncu njegove kariere družina zaživela drugačno življenje.
21. 12. 2025 | 16:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in slastno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote z bistveno manjšo porabo energije

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Družinski praznični brunch: toplo, domače, brez kuhanja

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice19. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki