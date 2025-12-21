V Harbinu se je odprl 27. Svet ledu in snega, ledeni tobogan je dolg kar 521 metrov

Če obožujete zimo in zimske radosti, bi bil vaš sanjski kraj na Zemlji lahko kitajski Harbin. Glavno mesto province Heilongjiang na severovzhodu Kitajske se, ko zapade sneg, spremeni v pravljično zimsko deželo. Mesto gosti največji svetovni tematski park z ledom in snegom. Harbinov Svet ledu in snega, ki je letos odprl vrata že 27. zapovrstjo, se razprostira na 1,2 milijona kvadratnih metrov, v njem pa so postavljene različne strukture iz snega in ledu. Med njimi sta tudi orjaški ledeni tobogan s kar 24 stezami v skupni dolžini 521 metrov ter 120 m visok panoramski stolp. Park znova ponuja tudi snežno-ledene skulpture znamenitosti z vsega sveta. Videti je mogoče repliko stolpa Rumenega žerjava v Wuhanu v osrednji Kitajski in ledeno različico bruseljskega bronastega kipa Manneken Pis, dečka, ki lula. Za gradnjo parka so organizatorji porabili kar 400.000 kubičnih metrov ledu in snega.

Letos lahko obiskovalci prvič preizkusijo termalni kamp na snežnem polju. Novost so tudi interaktivne instalacije umetne inteligence (UI), kot so potopitvene projekcije v posebni sobani, kjer vam s pomočjo UI med drugim pričarajo občutek, kot da stojite sredi pravkar nastajajočih snežink. Park je v prejšnji zimski sezoni v 68 dneh privabil 3,56 milijona obiskovalcev, skupna ledeno-snežna ekonomija province Heilongjiang pa je dosegla približno 32,10 milijarde evrov. Osnovna cena letošnje vstopnice za odrasle v parku je 328 kitajskih juanov (40 evrov). V drugem delu mesta so v parku Qunli Music po tradiciji postavili snežnega velikana. Snežak meri v višino 19 metrov, kar je en meter več kakor lani. Pri gradnji so zanj porabili približno 3000 kubičnih metrov snega.

Velikanski sneženi mož se prijazno smeji.