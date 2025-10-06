V javnost prišle fotografije skrivnostnih jam mormonskega »preroka« s 85 ženami (FOTO)

V Arizoni so raziskovalci odkrili skrivnosten sistem jam, ki jih je izkopala verska skupnost okoli razvpitega voditelja Warrena Jeffsa. Ta je bil vodja Fundamentalistične cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni (FLDS) in mož kar 85 žensk. Jeffs danes prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi spolnega napada na mladoletnice in dodatnih 20 let zapora zaradi še enega napada.

Jeffs je širši javnosti postal znan prek Netflixove dokumentarne serije »Keep Sweet: Pray and Obey«, ki razkriva njegovo življenje in zlorabe v verski skupnosti, ki je štela okoli 13.000 članov.

Obsojeni bo lahko zaprosil za pomilostitev, ko bo štel 100 let.

Veteran preiskovalnega novinarstvaje za NewsNation povedal, da so člani kulta že pred desetletji začeli skrivaj kopati jame pod svojo posestjo kot pripravo na konec sveta. Dolga leta so o njihovem obstoju krožile govorice, vendar jih nikomur ni uspelo potrditi.

Voditelji FLDS so vztrajno zanikali, da bi jame obstajale, tudi nekdanji člani, ki so zapustili skupnost, so trdili, da gre le za mite. A ko je King med bivanjem na posestvu od ene od Jeffsovih žena dobil ključ, s katerim je prvič dobil dovoljenje za vstop v skrivnostne podzemne prostore, so zgodbe postale resničnost.

Zaloge hrane, orožja in dokumentov

FOTO: Ho Reuters Pictures

V notranjosti je našel zaloge hrane, oblačil, orožja, eksplozivov in cerkvene dokumente, skrite globoko v ročno izkopanih rovih. Po njegovem mnenju so bile jame namenjene zaščiti voditeljev sekte pred morebitnimi racijami oblasti.

Jeffsova skupnost je živela v nenehnem strahu pred zunanjim svetom in je imela izrazito miselnost »mi proti njim«, usmerjeno proti državi in vsem, ki se niso strinjali z njihovo ideologijo. Po Kingovih ocenah so z gradnjo jam začeli že po veliki policijski raciji leta 1953, ko so oblasti odvzele več otrok in razbile skupnost. Izkopavanje je verjetno trajalo več let, morda celo desetletja.

Sveta skrivnost skupnosti

King je poudaril, da je bil obstoj jam strogo varovana skrivnost in da velika večina članov FLDS zanje sploh ni vedela. Za voditelje so bile jame »sveta zemlja«, za katero drugi niso smeli vedeti. Na posnetkih, ki jih je King objavil na YouTubu, je razvidno, da so nekatere dele jame kopali ročno, drugod pa so uporabili svedre in eksploziv, da so prodrli globlje v kamnino.

Odkritje je prvi vpogled v delovanje ene najbolj skrivnostnih verskih skupnosti v ZDA, ki je desetletja živela skrita pred svetom.