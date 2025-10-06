  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOPALI POD POSESTJO

V javnost prišle fotografije skrivnostnih jam mormonskega »preroka« s 85 ženami (FOTO)

Jeffs danes prestaja dosmrtno zaporno kazen.
Warren Jeffs je širši javnosti postal znan prek dokumentarne serije.

Warren Jeffs je širši javnosti postal znan prek dokumentarne serije.

Obsojeni bo lahko zaprosil za pomilostitev, ko bo štel 100 let.

Obsojeni bo lahko zaprosil za pomilostitev, ko bo štel 100 let.

FOTO: Ho Reuters Pictures

FOTO: Ho Reuters Pictures

Warren Jeffs je širši javnosti postal znan prek dokumentarne serije.
Obsojeni bo lahko zaprosil za pomilostitev, ko bo štel 100 let.
FOTO: Ho Reuters Pictures
N. P.
 6. 10. 2025 | 07:12
 6. 10. 2025 | 07:12
2:46
A+A-

V Arizoni so raziskovalci odkrili skrivnosten sistem jam, ki jih je izkopala verska skupnost okoli razvpitega voditelja Warrena Jeffsa. Ta je bil vodja Fundamentalistične cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni (FLDS) in mož kar 85 žensk. Jeffs danes prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi spolnega napada na mladoletnice in dodatnih 20 let zapora zaradi še enega napada.

Jeffs je širši javnosti postal znan prek Netflixove dokumentarne serije »Keep Sweet: Pray and Obey«, ki razkriva njegovo življenje in zlorabe v verski skupnosti, ki je štela okoli 13.000 članov.

Obsojeni bo lahko zaprosil za pomilostitev, ko bo štel 100 let.
Obsojeni bo lahko zaprosil za pomilostitev, ko bo štel 100 let.
Veteran preiskovalnega novinarstva Mike King je za NewsNation povedal, da so člani kulta že pred desetletji začeli skrivaj kopati jame pod svojo posestjo kot pripravo na konec sveta. Dolga leta so o njihovem obstoju krožile govorice, vendar jih nikomur ni uspelo potrditi.

Voditelji FLDS so vztrajno zanikali, da bi jame obstajale, tudi nekdanji člani, ki so zapustili skupnost, so trdili, da gre le za mite. A ko je King med bivanjem na posestvu od ene od Jeffsovih žena dobil ključ, s katerim je prvič dobil dovoljenje za vstop v skrivnostne podzemne prostore, so zgodbe postale resničnost.

Zaloge hrane, orožja in dokumentov

FOTO: Ho Reuters Pictures
FOTO: Ho Reuters Pictures
V notranjosti je našel zaloge hrane, oblačil, orožja, eksplozivov in cerkvene dokumente, skrite globoko v ročno izkopanih rovih. Po njegovem mnenju so bile jame namenjene zaščiti voditeljev sekte pred morebitnimi racijami oblasti.

Jeffsova skupnost je živela v nenehnem strahu pred zunanjim svetom in je imela izrazito miselnost »mi proti njim«, usmerjeno proti državi in vsem, ki se niso strinjali z njihovo ideologijo. Po Kingovih ocenah so z gradnjo jam začeli že po veliki policijski raciji leta 1953, ko so oblasti odvzele več otrok in razbile skupnost. Izkopavanje je verjetno trajalo več let, morda celo desetletja.

Sveta skrivnost skupnosti

King je poudaril, da je bil obstoj jam strogo varovana skrivnost in da velika večina članov FLDS zanje sploh ni vedela. Za voditelje so bile jame »sveta zemlja«, za katero drugi niso smeli vedeti. Na posnetkih, ki jih je King objavil na YouTubu, je razvidno, da so nekatere dele jame kopali ročno, drugod pa so uporabili svedre in eksploziv, da so prodrli globlje v kamnino.

Odkritje je prvi vpogled v delovanje ene najbolj skrivnostnih verskih skupnosti v ZDA, ki je desetletja živela skrita pred svetom.

Več iz teme

Warren Jeffsmormonpedofilsektakultcerkevverareligija
ZADNJE NOVICE
08:10
Novice  |  Slovenija
ŠKORPIJON

Slovenec tega ni pričakoval: poglejte, kaj je opazil v stanovanju! Prišlo je s paketom

V domu je naletel na nenavadnega obiskovalca: največjo evropsko vrsto lesnega škorpijona.
6. 10. 2025 | 08:10
08:05
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNO

Na Trebelnem prikaz starih obrti: ličkali in peli, vmes podkovali Jacka (FOTO)

Na Trebelnem prikaz starih obrti s koncertom in povorko konjskih vozov. Poklonili so se minulim časom ter obudili spomine na delo in življenje svojih prednikov.
Drago Perko6. 10. 2025 | 08:05
08:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRI JUŽNIH SOSEDIH

Groza v nedeljo zvečer! Skozi veje opazili razbito vozilo, v njem našli truplo

Okoliščine nesreče še preiskujejo, so sporočili s policije.
6. 10. 2025 | 08:04
08:00
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Od zapuščene domačije do uspešne turistične zgodbe

Družina Podlesnik na svoji kmetiji, ki leži visoko nad Ljubnim ob Savinji, ponuja pristno doživetje podeželja.
6. 10. 2025 | 08:00
07:51
Novice  |  Slovenija
ČUDOVITE STVARITVE

Na Kockefestu sestavljanje brez načrta največ velja (FOTO)

Na 28. Kockefestu smo videli kreacije 25 razstavljavcev. Navdušile tiste, ki jih mladi ustvarijo iz osnovnih gradnikov.
Ajda Janovsky6. 10. 2025 | 07:51
07:40
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Teden z Luno: smo tik pred ščipom, zato pazimo, da čustveno ne delamo drame

Izkoristimo dodatno energijo za reševanje izzivov.
Joy Lotos6. 10. 2025 | 07:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki