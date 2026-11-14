V Makedoniji razglašene izredne razmere: mesto je zavzelo 1000 krav brez nadzora, županu se meša (VIDEO)

Predstavljajte si, da zjutraj pogledate skozi okno, namesto sosedovega avtomobila pa pred hišo zagledate kravo, ki mirno žveči vaše rože. Za prebivalce severnomakedonske Krive Palanke takšni prizori niso več nič nenavadnega. Po mestu in okoliških vaseh se namreč prosto sprehaja več kot tisoč glav goveda, ki so domačinom življenje že pošteno postavile na glavo.

Živali se brezskrbno sprehajajo po cestah, ustavljajo promet, pasejo po mestnih zelenicah in si privoščijo pojedine na zasebnih vrtovih. Nekatere se pojavijo celo sredi noči, ko je srečanje s tako velikim obiskovalcem lahko še posebej neprijetno. Posnetki, ki so zaokrožili po družbenih omrežjih, prikazujejo krave med avtomobili, ob stanovanjskih hišah in na javnih površinah.

Pred leti jih je bilo 400, zdaj že več kot tisoč

Župan Krive Palanke Saško Mitovski pravi, da se težave vlečejo že več let. Pred približno štirimi leti se je po občini prosto sprehajalo okoli 400 glav goveda, danes pa jih je že več kot tisoč. Za prebivalce, ki jim živali uničujejo pridelke, je potrpljenja že zdavnaj zmanjkalo.

Enainsedemdesetletni Lazo Stamenkovski je za Associated Press povedal, da so mu krave uničile več kot 150 dreves v sadovnjaku. Poleg tega redno obiskujejo njegov vrt in ogrožajo promet na cesti proti Bolgariji. Nekateri domačini so kljub vsemu ohranili smisel za humor. Eden od njih je novinarjem potožil, da so mu krave pojedle rože na dvorišču, nato pa se pošalil, da jim bo naslednjič pripravil kar cvetlično solato in jih povabil na zabavo.

Župan bi razglasil kar krizne razmere

Toda za na videz komično zgodbo se skriva precej zapletena težava. Živali naj bi pripadale trem lastnikom, pristojna agencija za hrano in veterinarstvo pa je že leta 2024 odredila njihov zaseg. Ukrepa oblasti niso učinkovito izvedle, zato se govedo še naprej nenadzorovano giblje po občini. Župan opozarja, da občina sama nima dovolj pristojnosti, denarja in ustreznih prostorov, kamor bi lahko namestili tako veliko čredo.

Zato je vlado Severne Makedonije pozval, naj na območju občine razglasi 30-dnevne krizne razmere. Tako bi lahko državne in lokalne službe združile moči ter poiskale trajno rešitev.

Krave vredne več kot pol milijona evrov?

Vse skupaj je še nekoliko bolj nenavadno zaradi vrednosti živali. Po ocenah je čreda vredna od približno 360.000 do 570.000 evrov. Nekateri prebivalci zato predlagajo, da bi govedo prodali kmetom, ki bi zanj lahko ustrezno skrbeli.

Domačini ob tem opozarjajo, da težava ni krivda živali, temveč posledica večletnega neuspešnega ukrepanja pristojnih ustanov. Krave medtem še naprej obiskujejo vrtove in ulice ter si, kot kaže, prav nič ne belijo glave s tem, kdo bo končno prevzel odgovornost zanje.