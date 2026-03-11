V predmestju Tokia potekal eden najbolj nenavadnih in mističnih tradicionalnih obredov

V predmestju Tokia se je v nedeljo znova razplamtel eden najbolj nenavadnih in mističnih tradicionalnih obredov na Japonskem – hivatari macuri, znan tudi kot festival hoje po ognju. Na letni prireditvi, ki poteka pri budističnem svetišču Takaosan Jakuo‑in, so se duhovniki in več tisoč vernikov ter turistov zbrali ob kresovih, ki simbolizirajo očiščenje in ščitijo pred nesrečami. Letos se je dogodka udeležilo 1000 menihov in drugih hodcev po žerjavici ter nekaj tisoč obiskovalcev. Prišli so po duhovno zaščito pred boleznimi in nesrečami ter molili za mir v svetu.

1000 ljudi se je sprehodilo po vroči podlagi.

Glavni del festivala se je začel ob 13. uri, ko so menihi prižgali kup praproti in lesa, ki je hitro vzplamtel in ustvaril močan ogenj. Po nekaj minutah so menihi z vedri vode pogasili plamene in ustvarili dve poti iz žerjavice, po katerih so hodili bosi. Potem ko so se po žareči podlagi med dimom in iskrami sprehodili menihi, so prišli na vrsto še obiskovalci. Ti imajo pripravljene mokre brisače, s katerimi si takoj po hoji ohladijo pregrete bose noge. Med sprehodom molijo za varnost, zdravje, dolgo življenje in zaščito. Ritual hoje po žerjavici naj bi odstranil negativno energijo in strahove, človek se s tem notranje očisti in obnovi življenjsko moč. Ogenj predstavlja uničenje slabega in že prehod do sreče.

Obred izvajajo pod sveto goro Takao, mnogi pa obisk festivala združijo z ogledom templjev in pohodništvom.