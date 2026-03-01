V Sahari našli zmaju podobno okostje, presenečeni so nad novo vrsto dinozavrov

Novo odkritje fosila v Sahari je razkrilo osupljivo novo vrsto dinozavra, imenovano Spinosaurus mirabilis, kar pomeni osupljivi bodičasti kuščar. Fosil, ki ga je odkrila ekipa paleontologov z Univerze v Chicagu, vključuje lobanjo v velikosti celega povprečnega človeka. Ima dolgo čeljust, podobno krokodilji. Ostri zobje so veliki kot človeška roka. Žival je imela nad očmi velik ukrivljen rog, na zadnjem delu glave pa bodice.

Tako nekako so bili najbrž videti za časa življenja. FOTO: Dani Navarro Via Reuters

Spinosaurus mirabilis je živel pred približno 95 milijoni let, v obdobju krede, ko je bila Sahara bujno gozdno območje z rekami in notranjimi vodnimi potmi, daleč od starodavnih oceanov. Fosili nakazujejo, da je bil ta plenilec dolg približno 12 metrov in tehtal med 4500 in 6300 kilogrami. Ko je lovil hrano, je lahko stal v vodi do dva metra globoko. Znanstveniki verjamejo, da je bil del družine spinozavrov. Ti dinozavri so sloveli po krokodilom podobnih glavah, velikem grbastem ali jadru podobnem izrastku vzdolž hrbtenice ter hoji po dveh močnih zadnjih nogah, medtem ko sta bili sprednji okončini krajši.

Znanstveniki ostajajo previdni

Paleontolog Paul Sereno z Univerze v Chicagu, ki je vodil ekipo raziskovalcev, je poudaril, da je bilo odkritje izjemno čustveno za celotno ekipo. »Ta najdba je bila tako nenadna in neverjetna, da je bil trenutek, ko smo v kampu prvič zagledali novo vrsto na zaslonu prenosnika, resnično nepozaben,« je dejal Sereno. Odkritje Spinosaurusa mirabilisa je tudi spodbudilo razpravo o tem, ali bi morali starodavne legende o zmajih jemati bolj resno. Čeprav ni dokazov, da bi zmaji kdaj obstajali, so nekateri komentatorji na spletu predlagali, da so lahko zgodnje civilizacije naletele na fosile ali celo žive primerke podobnih bitij, kar je sprožilo legende o zmajih. Kljub temu znanstveniki ostajajo previdni pri takih interpretacijah in poudarjajo, da je pomembno ločiti med znanstvenimi dejstvi in mitologijo.