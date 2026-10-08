V šolskih klopeh sedijo strašila (FOTO)

Na prvi pogled je Nagoro na japonskem otoku Šikoku videti kot umirjena podeželska vas, kjer se je čas kakor da ustavil, kjer sosed klepeta s sosedom in kjer so vrtovi zgledno urejeni. Potniki na postaji čakajo na lokalni avtobus, malčki v bližini vozijo tricikle, starejši otroci sedijo v učilnici bližnje šole. Pozorno oko pa opazi nekaj nenavadnega, strašljivega. In to dobesedno. Naštete podobe namreč niso ljudje, ampak strašila!

Nagoro v japonski prefekturi Tokušima si je že pred leti utrdil sloves kot vas lutk; danes živi tam le še 30 ljudi, skupaj s kar 350 strašili v naravni velikosti. Zanje je zaslužna predvsem domačinka Cukimi Ajano, ki je pred tremi desetletji za svojo njivo izdelala strašilo iz očetovih ponošenih oblačil, a podoba je bila tako prepričljiva, da so jo mnogi zamenjevali za resnično, zato se je Cukimi odločila, da bo izdelala še kakšno.

350 strašil v naravni velikosti je tam doma

Strašila so se potem kar množila. Izdelala jih je v različnih velikostih, starostih in vlogah, rdeča nit pa je življenje pred desetletji, z nekdanjo podobo vasi, v kateri je največ kmetic in kmetov v delovnih oblačilih in s klobukom na glavi, otroci pa se družijo in igrajo na prostem kot nekoč, ko jim še niso vladali pametni telefoni. Cukimi je nekatere posedla v šolske klopi nekdanje zapuščene ustanove, ki je zaradi pomanjkanja mladega prebivalstva pred leti (zadnji otrok se je tam rodil pred dvema desetletjema) zaprla vrata. No, pouk, kot kaže, še vedno poteka, čeprav v dokaj srhljivi izvedbi.

Vsaka lutka ima tudi svoje ime in je vpisana v vaški register, zanimivo, ravno strašila so kraju vdahnila novo življenje. Nagoro dosega svetovno slavo, vas je namreč postala priljubljena izletniška točka, ki jo obiskujejo radovedneži z vseh vetrov, pri turističnih ponudnikih pa se uvršča celo na vrh seznama najboljših japonskih destinacij.