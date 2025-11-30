V telovadnico je začela hoditi šele pri 94 letih, sedem let pozneje vsak dan dviguje uteži

Preživela je drugo svetovno vojno, raka dojke, dva zloma kolka, operacijo glavkoma, makularno degeneracijo ter hospitalizacijo zaradi covida-19, zdaj, pri 101 letu starosti, pa je navdih 130.000 sledilcem na TikToku. Ińaxi Lasa se vsak dan za dve uri odpravi v telovadnico dvigovat uteži, prav tej aktivnosti pa pripisuje svojo dolgoživost. V telovadnico je začela hoditi šele pri 94 letih, a je bila, kot pravi, že prej zelo aktivna.

»Uporabljala sem sobno kolo in veliko hodila,« razlaga in dodaja, da je bila odločitev za obiskovanje fitnesa najboljša v zadnjih letih. »Pozimi vstanem ob 8. uri zjutraj in grem na sprehod, če ne dežuje. Potem grem s sinom v telovadnico. Dve uri delava trening moči; v telovadnici ne delava kardio vaj,« navaja ustaljene navade, ki jih imata z njenim 63-letnim edincem. »Trening moči me osveži in je tudi zelo dober za moj um,« hvali vadbo.

Vadbi za moč pripisuje svojo dolgoživost. FOTO: Profimedia

Rojena na kmetiji sicer meni, da k njeni čilosti prispevata tudi domače sadje in predvsem zelenjava, piko na i pa doda olivno olje. Moke in sladkorja skoraj ne je, od mesa pa se na njenem krožniku znajde le piščanec. Spletna senzacija je postala po zaslugi sina, ki je začel objavljati posnetke njune vadbene rutine na družbenih omrežjih. »Res mi je všeč, da sem zgled drugim ljudem. Vsaj tako mi povedo, ko mi pišejo,« pravi Lasova. Meni, da so družbena omrežja odlično orodje za pomoč pri opolnomočenju starejših ljudi. Rodila se je leta 1924 v kmečki hiši v Baskiji kot tretja od petih sester. Oče ji je umrl, ko je bila stara osem let. Poročila se je za tiste čase precej pozno, pri 34 letih. Ima enega sina, a nobenega vnuka. Medtem ko želi starejše spodbuditi, da poskrbijo za svoje zdravje in vitalnost, mladim sporoča, da je pomembno imeti cilj, ne glede na to, kako majhen je.

»Morate imeti motivacijo, da vstanete iz postelje in nekaj naredite, in za vse to morate biti nekoliko funkcionalni. Telovadnica in vadba vam bosta pri vsem tem pomagali. Življenje je nenehen boj in boriti se morate z odločnostjo. Morate se boriti in nikoli ne obupati,« priporoča. Da v telovadnici vzbuja pozornost, je prav nič ne moti. »Raje sem najstarejša oseba v telovadnici kot najmlajša v domu za ostarele,« pravi.