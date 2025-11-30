V telovadnico je začela hoditi šele pri 94 letih, sedem let pozneje vsak dan dviguje uteži

Galerija
Preživela je drugo svetovno vojno, raka dojke, dva zloma kolka, operacijo glavkoma, makularno degeneracijo ter hospitalizacijo zaradi covida-19, zdaj, pri 101 letu starosti, pa je navdih 130.000 sledilcem na TikToku. Ińaxi Lasa se vsak dan za dve uri odpravi v telovadnico dvigovat uteži, prav tej aktivnosti pa pripisuje svojo dolgoživost. V telovadnico je začela hoditi šele pri 94 letih, a je bila, kot pravi, že prej zelo aktivna.
Raje sem najstarejša oseba v telovadnici kot najmlajša v domu za ostarele.
»Uporabljala sem sobno kolo in veliko hodila,« razlaga in dodaja, da je bila odločitev za obiskovanje fitnesa najboljša v zadnjih letih. »Pozimi vstanem ob 8. uri zjutraj in grem na sprehod, če ne dežuje. Potem grem s sinom v telovadnico. Dve uri delava trening moči; v telovadnici ne delava kardio vaj,« navaja ustaljene navade, ki jih imata z njenim 63-letnim edincem. »Trening moči me osveži in je tudi zelo dober za moj um,« hvali vadbo.
»Morate imeti motivacijo, da vstanete iz postelje in nekaj naredite, in za vse to morate biti nekoliko funkcionalni. Telovadnica in vadba vam bosta pri vsem tem pomagali. Življenje je nenehen boj in boriti se morate z odločnostjo. Morate se boriti in nikoli ne obupati,« priporoča. Da v telovadnici vzbuja pozornost, je prav nič ne moti. »Raje sem najstarejša oseba v telovadnici kot najmlajša v domu za ostarele,« pravi.