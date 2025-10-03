  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VILA ORSUCCI

V vili Napoleonove sestre tudi zasebna kapela, na prodaj je za 8,6 milijona (FOTO)

Velika glavna dnevna soba ima 125 kvadratov.
Napoleonova sestra je imela vilo v lasti do svoje smrti. FOTOGRAFIJE: Profimedia

Napoleonova sestra je imela vilo v lasti do svoje smrti. FOTOGRAFIJE: Profimedia

Notranjost združuje zgodovino z novodobnim udobjem.

Notranjost združuje zgodovino z novodobnim udobjem.

Ena od spalnic

Ena od spalnic

Napoleonova sestra je imela vilo v lasti do svoje smrti. FOTOGRAFIJE: Profimedia
Notranjost združuje zgodovino z novodobnim udobjem.
Ena od spalnic
A. J.
 3. 10. 2025 | 18:35
1:56
A+A-

Veličastna toskanska Vila Orsucci stoji v gričevnatem okolju blizu Lucce. Hišo iz 16. stoletja je leta 1836 kupila Napoleonova mlajša sestra Caroline Bonaparte, ki je bila poročena z neapeljskim kraljem Joachimom Muratom, posestvo pa je obdržala do leta 1839, ko je umrla, stara 57 let. Razkošno nepremičnino zdaj prodajajo, ponudbe naj bi se začele pri 8,6 milijona evrov.

Park krasijo oljčni nasadi, travniki in dva bazena.

»V osrčju valovitih gričev Lucce, kjer se narava, umetnost in zgodovina harmonično prepletajo, je na prodaj ta veličastna zgodovinska vila. Ima umetniško zapuščino, je živi dokument italijanske in evropske zgodovine ter je vrhunska priložnost za zbiratelje, ljubitelje lepote in podjetnike v luksuzni hotelski industriji,« je o nepremičnini zapisala agencija.

2500 kvadratnih metrov je velika klet

Posestvo se ponaša s trinadstropno glavno hišo z ogromnim podstrešjem in kletjo, ki obsega približno 2500 m2. Samo velika

Notranjost združuje zgodovino z novodobnim udobjem.
Notranjost združuje zgodovino z novodobnim udobjem.
Ena od spalnic
Ena od spalnic
glavna dnevna soba meri 125 m2. Vila ima igralnico, veliko jedilnico in razkošno rdečo sobo, kjer svilene stene prikrivajo sodoben ogrevalni sistem stavbe. Vsak jekleni element je bil ročno pobarvan tako, da se natančno ujema z barvnim odtenkom dragocenega svilenega brokata na stenah. Zunaj so tri hektarje velik park, oljčni nasadi, travniki, dva bazena, oranžerija iz 18. stoletja in celo zasebna kapela. Peščene poti so obdane z živimi mejami iz pušpana in glinenimi kipi.

Več iz teme

Vila OrsucciprodajaNapoleon
ZADNJE NOVICE
19:20
Novice  |  Svet
SEVERNA MAKEDONIJA

Obtožnica po peklenskem ognju, ki je terjal 62 življenj, potrjena! Sledi sojenje

Požar je med koncertom v prepolnem nočnem klubu izbruhnil 16. marca.
3. 10. 2025 | 19:20
19:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SLEDI OVADBA

Policiste skoraj kap, ko so videli, kaj je ukradel pri vhodu v nakupovalni center

Policija išče ukradeni kotel destilacijo alkohola in storilca, zoper katerega bodo vložili kazensko ovadbo.
3. 10. 2025 | 19:06
18:48
Novice  |  Slovenija
VOJAŠKI KONVOJ

Prekmurje v paniki zaradi vojaških konvojev! Bodo tarča Putinovih raket? (VIDEO)

Na želežniški progi opazili več vagonov z oklepnimi vozili.
3. 10. 2025 | 18:48
18:35
Bulvar  |  Zanimivosti
VILA ORSUCCI

V vili Napoleonove sestre tudi zasebna kapela, na prodaj je za 8,6 milijona (FOTO)

Velika glavna dnevna soba ima 125 kvadratov.
3. 10. 2025 | 18:35
18:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
CEL KUP KRŠITEV

Na območju Studenic so ga ustavili, policisti niso mogli verjeti, kakšnega je vozil

Tovorno vozilo so zasegli, zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog.
3. 10. 2025 | 18:08
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Videoigre krepijo timsko delo in duševno zdravje

Rezultati ankete o igralnih navadah slovenskih milenijcev kažejo, da igranje iger ni le prostočasna dejavnost, ampak pomemben del sodobnega življenja.
3. 10. 2025 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki