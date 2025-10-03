V vili Napoleonove sestre tudi zasebna kapela, na prodaj je za 8,6 milijona (FOTO)

Veličastna toskanska Vila Orsucci stoji v gričevnatem okolju blizu Lucce. Hišo iz 16. stoletja je leta 1836 kupila Napoleonova mlajša sestra Caroline Bonaparte, ki je bila poročena z neapeljskim kraljem Joachimom Muratom, posestvo pa je obdržala do leta 1839, ko je umrla, stara 57 let. Razkošno nepremičnino zdaj prodajajo, ponudbe naj bi se začele pri 8,6 milijona evrov.

Park krasijo oljčni nasadi, travniki in dva bazena.

»V osrčju valovitih gričev Lucce, kjer se narava, umetnost in zgodovina harmonično prepletajo, je na prodaj ta veličastna zgodovinska vila. Ima umetniško zapuščino, je živi dokument italijanske in evropske zgodovine ter je vrhunska priložnost za zbiratelje, ljubitelje lepote in podjetnike v luksuzni hotelski industriji,« je o nepremičnini zapisala agencija.

2500 kvadratnih metrov je velika klet

Posestvo se ponaša s trinadstropno glavno hišo z ogromnim podstrešjem in kletjo, ki obsega približno 2500 m2. Samo velika

Notranjost združuje zgodovino z novodobnim udobjem.

Ena od spalnic

glavna dnevna soba meri 125 m. Vila ima igralnico, veliko jedilnico in razkošno rdečo sobo, kjer svilene stene prikrivajo sodoben ogrevalni sistem stavbe. Vsak jekleni element je bil ročno pobarvan tako, da se natančno ujema z barvnim odtenkom dragocenega svilenega brokata na stenah. Zunaj so tri hektarje velik park, oljčni nasadi, travniki, dva bazena, oranžerija iz 18. stoletja in celo zasebna kapela. Peščene poti so obdane z živimi mejami iz pušpana in glinenimi kipi.