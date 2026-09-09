V vrtcu se je pojavila nenavadna pošiljka, kdo je naročil transspolne lutke?

Mesto Zagreb na Hrvaškem je v sredo sporočilo, da za otroške vrtce nabavlja običajne otroške lutke, vendar so bile dostavljene napačne, zato so jih vrnili. S tem je odgovorilo zagrebškemu Mostu, ki je od mestne oblasti zahteval, naj nemudoma ustavi »nameščanje« transspolnih lutk v otroškem vrtcu na območju Stenjevca. »Navedene lutke niso bile naročene, niso bile zahtevane niti jih mesto Zagreb ali otroški vrtec nista sprejela. Nasprotno – takoj ko je bilo po odprtju pošiljke ugotovljeno odstopanje od dogovorjene specifikacije, je bila oprema zavrnjena in še isti dan vrnjena dobavitelju,« so sporočili iz urada župana Tomislava Tomaševića.

V uradu navajajo, da so specifikacije za nabavo opreme in didaktičnih pripomočkov za Otroški vrtec Stenjevec javno dostopne v elektronskem oglasniku javnega naročanja Republike Hrvaške (EOJN). »Iz objavljenega popisa stroškov je nedvoumno razvidno, da se za vrtec nabavljajo običajne otroške lutke, primerne starosti otrok ter potrebam vzgojno-izobraževalnega dela. Ob dobavi opreme je bilo ugotovljeno, da dostavljene lutke zaradi napake pri proizvodnji niso ustrezale pogodbenim specifikacijam,« so na vprašanje Hine odgovorili iz mesta.

Navedena oprema ni bila sprejeta, so dodali, temveč so jo v torek, 8. septembra, istega dne, ko je bila dostavljena, vrnili dobavitelju in zahtevali dostavo izdelkov, ki ustrezajo dogovorjenemu popisu stroškov.

Od lutk do vprašanja odgovornosti

Zagrebški Most je od mestne oblasti že prej v sredo zahteval, naj nemudoma ustavi nameščanje transspolnih lutk v vrtec na območju Stenjevca ter objavi celotno dokumentacijo, povezano z njihovo izbiro in nabavo, ob tem pa poudaril, da vrtci ne smejo postati poligon za izvajanje ideologij. Prav tako so sporočili, da mora biti vrtec prostor igre, varnosti, učenja in zdravega razvoja, ne pa prostor, v katerem bi se otrokom najzgodnejše starosti prek transspolnih lutk vsiljevala ideološka sporočila, ki jih ne morejo razumeti niti kritično presojati.

Navedli so tudi, da ne gre za vprašanje političnega prepiranja, temveč za odgovornost mestne oblasti do otrok, staršev in javnega denarja, saj naj bi nekdo te lutke izbral, naročil in plačal ter odobril njihovo namestitev v prostor, namenjen otrokom predšolske starosti, poroča Jutarnji.hr.