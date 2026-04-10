Vdrl k pigmejskemu nilskemu konju, neumnost ga bo drago stala

Tajsko sodišče je moškega kaznovalo, ker je vdrl v ograjo mladiča ogroženega pigmejskega nilskega konja, je v sredo povedal direktor živalskega vrta na Tajskem. Moo Deng – poimenovan je po jedi, ki bi jo lahko prevedli kot poskakujoča svinjina, je postal spletna senzacija, saj je pritegnil svetovno pozornost z videoposnetki na družbenih omrežjih, ki prikazujejo njegove prikupne vragolije in ki privabljajo desetine tisoče obiskovalcev ter povečujejo prodajo vstopnic za živalski vrt.

Prestrašen

Incident se je zgodil že prejšnji mesec. Domačin je v Živalskem vrtu Khao Kheow, približno dve uri vožnje od glavnega mesta Bangkok, vstopil v ogrado. Posnetki srečanja, ki jih je objavila lokalna medijska hiša, so kazali moškega, ki je žival snemal s tablico. Živalski vrt je takrat sporočil, da Moo Deng ni bil poškodovan, temveč le rahlo prestrašen, in da bodo proti vsiljivcu sprožili pravni postopek. To se je torej tudi zgodilo.

Direktor živalskega vrta Narongwit Chodchoy je za AFP povedal, da ga je državni tožilec obvestil o kazni, ki so jo po priznanju naložili moškemu: 10.000 bahtov ali 260 evrov. Od marčnega incidenta po njegovih besedah podobnih varnostnih kršitev ni bilo, živalski vrt pa je okrepil patrulje, ki skrbijo, da si obiskovalci ne dovolijo preveč.

»Osebje usposabljamo, kaj mora storiti, če katera od živali uide, zdaj pa bomo zaposlene morali očitno učiti tudi, kako ravnati v primeru človeških vsiljivcev,« je dodal. »Iz te lekcije smo se naučili in ne bomo dovolili, da se kaj takega ponovi – ne Moo Dengu ne drugim živalim v živalskem vrtu.« Mladiček pigmejskega nilskega konja, ki je julija praznoval prvo leto, je od svojega prvotnega spletnega viralnega uspeha leta 2024 navdihnil prodajo izdelkov in memov.